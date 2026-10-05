Doanh thu bán lẻ hàng hóa có sự phân hóa giữa các nhóm hàng

Trong đó, nhóm đá quý, kim loại quý và sản phẩm; xăng, dầu; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình có tốc độ tăng cao, trong khi lương thực, thực phẩm và vật phẩm văn hóa, giáo dục tiếp tục tăng ở mức khá. Các nhóm hàng còn lại duy trì mức tăng thấp hơn nhưng vẫn góp phần vào mức tăng chung; riêng ô tô các loại giảm so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 9/2026 ước đạt 14.558 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,5% so với tháng trước và tăng 25,7% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu bán lẻ hàng hóa quý III/2026 ước đạt 43.637 tỷ đồng, tăng 2% so với quý trước và tăng 25,5% so với quý cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng năm 2026, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 126.607 tỷ đồng, chiếm 53,7% tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng, tăng 23,2% so với cùng kỳ năm