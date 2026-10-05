Doanh thu bán lẻ hàng hóa có sự phân hóa giữa các nhóm hàng
Thống kê Đà Nẵng cho biết, hoạt động bán lẻ hàng hóa trên địa bàn thành phố trong tháng 9/2026 tiếp tục duy trì mức tăng khá so với cùng kỳ năm trước, trong khi so với tháng trước cơ bản ổn định và có sự phân hóa giữa các nhóm hàng. Tính chung 9 tháng năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa tiếp tục đà tăng trưởng, với mức tăng được ghi nhận ở hầu hết các nhóm hàng.
Trong đó, nhóm đá quý, kim loại quý và sản phẩm; xăng, dầu; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình có tốc độ tăng cao, trong khi lương thực, thực phẩm và vật phẩm văn hóa, giáo dục tiếp tục tăng ở mức khá. Các nhóm hàng còn lại duy trì mức tăng thấp hơn nhưng vẫn góp phần vào mức tăng chung; riêng ô tô các loại giảm so với cùng kỳ.
Cụ thể, doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 9/2026 ước đạt 14.558 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,5% so với tháng trước và tăng 25,7% so với cùng kỳ năm trước.
Doanh thu bán lẻ hàng hóa quý III/2026 ước đạt 43.637 tỷ đồng, tăng 2% so với quý trước và tăng 25,5% so với quý cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng năm 2026, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 126.607 tỷ đồng, chiếm 53,7% tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng, tăng 23,2% so với cùng kỳ năm
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/doanh-thu-ban-le-hang-hoa-co-su-phan-hoa-giua-cac-nhom-hang-3354154.html