Doanh thu Bách Hóa Xanh cải thiện trong tháng 10, hướng tới mục tiêu 10 tỷ USD

Doanh thu tháng 10 cải thiện

Tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư quý III của CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (Mã: MWG), ban lãnh đạo cho biết doanh thu tháng 10 của Bách Hóa Xanh đã cải thiện so với tháng 9.

Trước đó, doanh thu tháng 9 giảm so với nền cao của tháng 8. Theo doanh nghiệp, mưa bất thường kéo dài đến tuần đầu tháng 10 ảnh hưởng đến nguồn cung hàng tươi sống và hoạt động bán hàng, đặc biệt vào buổi chiều là khung giờ cao điểm của chuỗi.

Theo quan sát của ban lãnh đạo, tháng 9 đến tháng 11 thường là giai đoạn doanh thu Bách Hóa Xanh đi xuống, trước khi tăng trở lại vào tháng 12.

Về hiệu quả kinh doanh, tỷ suất lợi nhuận quý III thấp hơn quý II chủ yếu do biên lợi nhuận gộp giảm. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp tuyệt đối vẫn tăng, trong khi chi phí vận hành tăng chậm hơn doanh thu.

Đại diện doanh nghiệp giải thích tỷ trọng hàng tươi sống trong tổng doanh thu quý III tăng khoảng 2 điểm phần trăm so với quý II, trong khi đây là nhóm có biên lợi nhuận thấp hơn. Thời tiết bất lợi cũng ảnh hưởng đến nguồn cung, giá nhập hàng. Ngoài ra, các cửa hàng mới triển khai nhiều chương trình khuyến mãi trong giai đoạn đầu để thu hút khách hàng.

Đối với nhóm cửa hàng mở từ năm 2024 trở về trước, tăng trưởng doanh thu trên cùng cửa hàng trong 9 tháng đạt mức một chữ số, tương đối đồng đều giữa các nhóm mở qua từng năm. Ban lãnh đạo đánh giá phần lớn cửa hàng vẫn còn cơ hội tăng doanh thu thông qua tối ưu danh mục sản phẩm và vận hành, dù một số điểm bán đông khách đã có dư địa hạn chế hơn.

Trong 9 tháng, tổng lợi nhuận trực tiếp của các cửa hàng tại mỗi miền đủ bù đắp toàn bộ chi phí vận hành của miền đó. Nhóm cửa hàng mới có tỷ suất lợi nhuận thấp hơn do thời gian hoạt động còn ngắn, nhưng đang cải thiện. Phần lớn bắt đầu đóng góp lợi nhuận sau khoảng 3–6 tháng.

“Khi doanh thu tăng lên thì tỷ lệ chi phí trên doanh thu sẽ được cải thiện. Vẫn còn nhiều cơ hội để giảm chi phí logistics cũng như chi phí vận hành ở những cửa hàng cũ”, đại diện MWG cho biết. Ban lãnh đạo cũng cho rằng chi phí vốn còn dư địa cải thiện.

Trong quản lý hàng hóa, tỷ lệ hao hụt hàng tươi sống hiện dưới 3%, giảm so với các mức 6–9% trước đây. Bách Hóa Xanh sử dụng hệ thống công nghệ thông tin tự phát triển để dự báo sức mua tại từng địa điểm, hỗ trợ đặt hàng và điều phối hàng hóa sát nhu cầu thực tế.

Ảnh: Bách Hoá Xanh.

Mở rộng tại miền Bắc, hướng tới doanh thu 10 tỷ USD

Bách Hóa Xanh đã vượt kế hoạch mở mới 1.000 cửa hàng trong 9 tháng đầu năm 2026 và đang hướng tới mức 1.500 cửa hàng, thậm chí cao hơn trong cả năm.

Theo ban lãnh đạo, việc mở rộng không ảnh hưởng đến kế hoạch doanh thu 60.000 tỷ đồng và lợi nhuận 1.800 tỷ đồng năm nay. Với kết quả sau 9 tháng, doanh nghiệp đánh giá có cơ sở hoàn thành sớm cả hai chỉ tiêu.

Đại diện MWG cho biết kênh bán lẻ truyền thống vẫn chiếm khoảng 80–85% thị phần. Sự dịch chuyển trong thói quen mua sắm và mức độ quan tâm ngày càng cao đến an toàn thực phẩm, nguồn gốc hàng hóa là cơ sở để chuỗi tiếp tục mở rộng.

Tại miền Bắc, doanh thu nhóm cửa hàng mới vượt kỳ vọng ban đầu. Trong khi đó, doanh thu cửa hàng tại miền Trung đã cải thiện với mức tăng hai chữ số. MWG kỳ vọng hoạt động tại miền Bắc cũng phát triển tốt, dựa trên sự đón nhận của người tiêu dùng, đặc điểm dân cư tập trung và điều kiện địa hình.

Theo đánh giá của doanh nghiệp, WinMart là chuỗi có quy mô lớn tại miền Bắc, trong khi các chuỗi khác nhỏ hơn nhiều và kênh truyền thống vẫn chiếm tỷ trọng cao.

“Khi mở ra một thị trường mới, đương nhiên chúng tôi cũng có những khó khăn liên quan đến vấn đề cung ứng hàng tươi sống hoặc văn hóa vùng miền. Tuy nhiên, đây là những khó khăn ở giai đoạn đầu. Cùng với thời gian, mọi thứ sẽ được điều chỉnh”, đại diện MWG chia sẻ.

Quy mô cửa hàng được điều chỉnh theo từng thị trường. Các điểm bán tại miền Nam được đầu tư trước đây có diện tích và doanh thu trung bình cao hơn. Tại các khu vực mở mới ở miền Trung, miền Bắc, dân cư phân tán hơn nên cửa hàng nhỏ hơn. Cùng với việc điều chỉnh mức đầu tư sau tái cấu trúc, nhóm cửa hàng mới có chi phí đầu tư và điểm hòa vốn thấp hơn.

Tại một số địa bàn hiện hữu, việc mở thêm cửa hàng làm giảm một phần doanh thu của các điểm bán lân cận. Doanh nghiệp cho biết đây là chủ đích trong ngắn hạn nhằm giảm tải cho cửa hàng đông khách và cải thiện trải nghiệm mua sắm.

Bách Hóa Xanh cũng đang thử nghiệm mô hình mini, ghi nhận tín hiệu ban đầu khá khả quan và sẽ tiếp tục đánh giá trước khi nhân rộng. Mô hình này dự kiến kết hợp với hệ thống hiện tại để hướng tới mục tiêu doanh thu 10 tỷ USD năm 2030.

“Với mục tiêu IPO và hướng tới mục tiêu doanh thu 10 tỷ USD, chắc chắn Bách Hóa Xanh cần phải mở nhanh và mở một cách hiệu quả”, đại diện MWG cho biết.

Chuỗi sẽ tiếp tục mở mới trong những tháng cuối năm 2026 và đang xây dựng kế hoạch năm 2027. Liên quan đến IPO, MWG cho biết kế hoạch có thể được triển khai sau khi Bách Hóa Xanh hoàn tất xóa lỗ lũy kế. Việc mở rộng mạng lưới hiện nay được xem là bước chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.