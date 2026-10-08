Doanh thu 9 tháng của khối kinh doanh Transerco đạt 1.190 tỷ đồng, tăng 5,9%

Theo báo cáo tổng kết đợt thi đua cao điểm năm 2026 của Transerco, doanh thu các đơn vị kinh doanh trong quý III ước đạt trên 410 tỷ đồng, vượt 4% kế hoạch và tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu ước đạt 1.190 tỷ đồng, tương đương 100,6% kế hoạch và tăng 5,9% so với cùng kỳ. Một số đơn vị ghi nhận kết quả lợi nhuận tích cực.

Đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Lao động giỏi - Năng suất cao - Thu nhập tốt” được Transerco triển khai từ cuối tháng 7/2026, tập trung vào nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đổi mới quản trị, kiểm soát chi phí và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Trong đó, 11 đơn vị kinh doanh tham gia phong trào, với các tiêu chí đánh giá gắn với kết quả kinh doanh, thu nhập người lao động, đầu tư phát triển và ứng dụng công nghệ. Một số đơn vị đạt kết quả tích cực gồm Trung tâm Thương mại và Dịch vụ, Xí nghiệp Toyota Hoàn Kiếm Hà Nội, Công ty Cổ phần Vận tải Newway và Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội.

Đặt mục tiêu hơn 51% phương tiện sử dụng năng lượng sạch

Song song với hoạt động kinh doanh, Transerco tiếp tục đẩy nhanh quá trình chuyển đổi xanh trong lĩnh vực vận tải hành khách công cộng.

Theo báo cáo, hơn 50 xe buýt điện được đưa vào hoạt động trong những ngày đầu tháng 10, thay thế phương tiện sử dụng dầu diesel trên các tuyến 22A, 22B, 30 và 50.

Từ nay đến cuối năm, các đơn vị tiếp tục chuẩn bị chuyển đổi hơn 20 tuyến với trên 275 xe buýt điện. Transerco đặt mục tiêu nâng tỷ lệ phương tiện sử dụng năng lượng sạch lên trên 51% trong năm 2026.

Cùng với việc đổi mới phương tiện, doanh nghiệp cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành, triển khai vé điện tử và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Trong đợt thi đua, tổng đài chăm sóc khách hàng của Transerco ghi nhận 3.437 thông tin khen ngợi từ hành khách, tăng hơn 3,2 lần so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, có 1.629 thông tin ghi nhận thái độ phục vụ thân thiện và 876 trường hợp nhân viên trả lại tài sản hành khách để quên trên xe.

Ngoài ra, các đơn vị vận tải hành khách công cộng đã tuyển dụng thêm 115 lao động, gồm 45 lái xe và 70 nhân viên phục vụ, góp phần bổ sung nguồn nhân lực phục vụ hoạt động vận tải.

Theo Transerco, kết quả đợt thi đua là cơ sở để các đơn vị tiếp tục khai thác hiệu quả nguồn lực, mở rộng thị trường, tăng cường hợp tác và ứng dụng công nghệ trong quản trị, điều hành, hướng tới hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2026.

Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh và chuyển đổi xanh, Transerco còn tổ chức Hội thi “Xây dựng văn hóa phục vụ xe buýt Transerco năm 2026” lần thứ ba, một trong những hoạt động trọng tâm của đợt thi đua cao điểm năm nay.

Hội thi được triển khai từ cấp cơ sở đến cấp Tổng công ty, với các nội dung tập trung vào kiến thức nghiệp vụ, văn hóa phục vụ, an toàn giao thông, kỹ năng ứng xử và xử lý tình huống thực tế trên tuyến.

Điểm mới của hội thi năm nay là mở rộng đối tượng tham gia tới đội ngũ nhân viên nghiệp vụ kế hoạch điều độ, bên cạnh lực lượng lái xe và nhân viên phục vụ. Qua đó, Transerco hướng tới nâng cao chất lượng dịch vụ trên toàn bộ quy trình, từ tổ chức điều hành, vận hành đến phục vụ hành khách.

Các thí sinh tham gia Hội thi “Xây dựng văn hóa phục vụ xe buýt Transerco năm 2026”, thể hiện kiến thức nghiệp vụ, kỹ năng ứng xử và xử lý tình huống trong phục vụ hành khách.

Cũng trong dịp này, Transerco tiếp tục bình xét các danh hiệu “Vô lăng vàng Transerco”, “Nhân viên phục vụ xe buýt tiêu biểu Transerco” và “Thợ sửa chữa giỏi Transerco” năm thứ năm liên tiếp, với 77 cá nhân tiêu biểu được lựa chọn khen thưởng.

Kết thúc đợt thi đua cao điểm năm 2026, Transerco quyết định trao tổng cộng 724 giải thưởng các loại cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, qua đó khuyến khích người lao động nâng cao năng suất, chất lượng phục vụ và hiệu quả hoạt động.

Các thí sinh đạt giải tại Hội thi xây dựng văn hóa phục vụ xe buýt Transerco năm 2026.