Doanh thu 9 tháng của Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (CII) tăng 27% nhưng lợi nhuận đi lùi

Lợi nhuận sau thuế quý III đi lùi, giảm gần 40% so với cùng kỳ

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 vừa công bố, CII ghi nhận doanh thu thuần đạt 913,6 tỷ đồng, tăng 27,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, giá vốn hàng bán tăng khoảng 7,9%, lên 395,6 tỷ đồng, do đó, lợi nhuận gộp ghi nhận đạt 518 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ.

Doanh thu hoạt động tài chính đạt 211,6 tỷ đồng, tăng khoảng 17%. Tuy nhiên, đà tăng của các nguồn thu chưa đủ bù đắp áp lực chi phí tài chính. Cụ thể, chi phí tài chính trong quý III tăng khoảng 68%, từ 303 tỷ đồng lên gần 509 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay lên tới 453 tỷ đồng. Ngược lại, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt ghi nhận 20 tỷ đồng và 96,7 tỷ đồng, đều giảm nhẹ so với cùng kỳ.

Kết thúc quý III, lợi nhuận trước thuế của CII đạt gần 71 tỷ đồng, tăng khoảng 12% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế giảm khoảng 12%, còn 49 tỷ đồng. Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ chỉ đạt 6,6 tỷ đồng, giảm 40%.

Theo giải trình của doanh nghiệp, lợi nhuận gộp từ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong quý III tăng 170 tỷ đồng so với cùng kỳ. Trong đó, hoạt động thu phí giao thông tiếp tục duy trì tăng trưởng ổn định, nhờ lưu lượng phương tiện gia tăng tại các dự án đang khai thác và việc điều chỉnh giá vé BOT cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận.

Kết quả kinh doanh của CII theo từng quý.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của CII đạt 2.489 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Trong cơ cấu doanh thu, thu phí giao thông đóng góp 2.112 tỷ đồng, tăng 8% và chiếm khoảng 84,9% tổng doanh thu thuần.

Các nguồn thu còn lại gồm doanh thu bán hàng đạt 176 tỷ đồng, tăng 259%; doanh thu kinh doanh bất động sản đạt 113 tỷ đồng, tăng 88%; doanh thu xây dựng, duy tu công trình đạt gần 76 tỷ đồng; doanh thu cung cấp dịch vụ đạt 67 tỷ đồng và doanh thu xây dựng theo hợp đồng BT đạt 42 tỷ đồng.

Dù doanh thu tăng trưởng, lợi nhuận của CII vẫn chịu áp lực. Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt khoảng 230 tỷ đồng, giảm 11,5% so với mức 260 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận sau thuế giảm khoảng 39%, còn 145 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 39 tỷ đồng.

Danh mục chứng khoán có mã PC1, HUT với giá trị 1.366 tỷ đồng

Một trong những điểm đáng chú ý trong bức tranh tài chính của CII là sự suy yếu của dòng tiền. Trong 9 tháng đầu năm, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 1.651 tỷ đồng, trái ngược với mức dương 5,44 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Áp lực chi tiền chủ yếu đến từ khoản lãi vay đã trả 1.630,7 tỷ đồng, tăng so với mức 1.450 tỷ đồng cùng kỳ. Bên cạnh đó, hàng tồn kho tăng khiến dòng tiền giảm thêm 868 tỷ đồng, trong khi doanh nghiệp chi 986 tỷ đồng để mua chứng khoán kinh doanh.

Không chỉ hoạt động kinh doanh, dòng tiền đầu tư cũng âm 5.734 tỷ đồng, cao hơn đáng kể so với mức âm 1.046 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Trong đó, chi mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác lên tới 3.876 tỷ đồng, so với 145,6 tỷ đồng cùng kỳ.

CII đồng thời chi 2.726 tỷ đồng cho vay và mua các công cụ nợ, trong khi tiền thu hồi từ các khoản mục này đạt 743,2 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong kỳ doanh nghiệp gia tăng huy động vốn. Dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính đạt dương 7.101 tỷ đồng, cao gấp nhiều lần mức 1.385 tỷ đồng cùng kỳ.

Cụ thể, tiền thu từ đi vay và hợp tác đầu tư đạt 10.246 tỷ đồng; tiền trả nợ gốc vay là 3.803 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp thu 677,8 tỷ đồng từ phát hành cổ phiếu và nhận vốn góp.

Dù dòng tiền tài chính dương lớn, dòng tiền thuần trong kỳ vẫn âm 284 tỷ đồng. Tại ngày 30/9/2026, tiền và các khoản tương đương tiền của CII còn 490,7 tỷ đồng, giảm so với mức 775 tỷ đồng đầu năm và 1.697 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh và đầu tư của CII.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của CII đạt 44.945 tỷ đồng, tăng khoảng 19% so với đầu năm. Trong cơ cấu tài sản, chứng khoán kinh doanh có giá gốc hơn 1.366 tỷ đồng, đi kèm khoản dự phòng gần 65 tỷ đồng. Danh mục này bao gồm hơn 58,4 triệu cổ phiếu PC1, với giá trị hợp lý hơn 1.212 tỷ đồng, và hơn 7,8 triệu cổ phiếu HUT, có giá trị hợp lý hơn 98 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn đạt hơn 5.360 tỷ đồng, tăng khoảng 50% so với đầu năm.

Các khoản phải thu ngắn hạn gần như đi ngang, ở mức 1.644 tỷ đồng. Trong đó, phải thu ngắn hạn của khách hàng đạt 614 tỷ đồng, trả trước cho người bán ngắn hạn đạt 381 tỷ đồng và phải thu ngắn hạn khác đạt 823 tỷ đồng. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi tăng nhẹ lên 174 tỷ đồng.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của CII tăng từ 25.559 tỷ đồng đầu năm lên 31.728 tỷ đồng vào cuối quý III, tương ứng mức tăng khoảng 24%.

Nợ dài hạn đạt 22.066 tỷ đồng. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính dài hạn tăng từ 16.269 tỷ đồng lên 18.436 tỷ đồng. Giá trị trái phiếu do doanh nghiệp phát hành còn lưu hành cuối kỳ đạt 2.547 tỷ đồng, trong khi trái phiếu chuyển đổi đạt 3.234 tỷ đồng, tăng 108% so với đầu năm.

Đối với nợ ngắn hạn, quy mô khoản mục này tăng 31%, lên 9.661 tỷ đồng. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng từ 5.044 tỷ đồng lên 7.098 tỷ đồng, chủ yếu đến từ các khoản vay ngân hàng, công ty chứng khoán và cá nhân, tổ chức. Phải trả người bán ngắn hạn cũng tăng khoảng 65%, lên 816 tỷ đồng.

Bên cạnh áp lực dòng tiền và nợ vay, chất lượng các khoản phải thu cũng là vấn đề cần theo dõi tại CII.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, tổng giá trị nợ gốc quá hạn, nợ xấu của CII tại cuối kỳ đạt 680,53 tỷ đồng, tăng khoảng 10% so với đầu năm. Đồng thời, doanh nghiêp phải bỏ ra 228 tỷ đồng để dự phòng phải thu khó đòi. Giá trị các khoản nợ còn có khả năng thu hồi được ước tính ở mức 452,48 tỷ đồng.

Nợ xấu của CII ghi nhận tại thời điểm 30/9.

Các khoản nợ quá hạn tập trung chủ yếu ở nhóm phải thu về cho vay, hỗ trợ vốn và phải thu ngắn hạn khác. Trong đó, khoản hỗ trợ vốn dành cho Công ty CP Thương mại Nước giải khát Khánh An chiếm tỷ trọng lớn nhất, với giá trị nợ gốc 358,01 tỷ đồng, tăng so với mức 328,46 tỷ đồng hồi đầu năm.

Về phương án thu hồi, CII kỳ vọng khoản nợ này sẽ được thanh toán từ phần lợi nhuận được chia tại dự án nâng cấp, mở rộng và xây dựng 4 đoạn tuyến Quốc lộ 60, nối cầu Rạch Miễu đến cầu Cổ Chiên, tỉnh Vĩnh Long. Theo thuyết minh báo cáo tài chính, khoản tiền dự kiến thu hồi sẽ do Công ty TNHH BOT Cầu Rạch Miễu thanh toán theo quyết định của tòa án.

Đối với khoản phải thu khác tại Công ty CP Tư vấn Xây dựng A2Z, giá trị nợ gốc cuối kỳ là 60,5 tỷ đồng, giảm so với mức 66,5 tỷ đồng đầu năm. Tuy nhiên, CII đã trích lập dự phòng 36,99 tỷ đồng cho khoản phải thu này.

Trong khi đó, khoản phải thu tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 5 duy trì giá trị nợ gốc 35,01 tỷ đồng. Sau khi trích lập dự phòng 3,3 tỷ đồng, giá trị còn có khả năng thu hồi được xác định ở mức khoảng 31,71 tỷ đồng. CII cho biết việc thu hồi khoản nợ này được thực hiện theo tiến độ thanh toán đã được phê duyệt tại quyết định của tòa án.