Doanh thu 9 tháng của Công ty Yến sào Khánh Hòa đạt 2.600 tỷ đồng

Sáng 19-10, Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa (Công ty Yến sào Khánh Hòa) tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động sản xuất, kinh doanh 9 tháng năm 2026 và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.

Bà Trịnh Thị Hồng Vân - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Yến sào Khánh Hòa phát biểu tại hội nghị.

Trong 9 tháng, hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty tiếp tục duy trì ổn định, các chỉ tiêu chủ yếu đều tăng so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, sản lượng hợp nhất các đơn vị đạt 203 triệu sản phẩm, tăng 23%; doanh thu đạt 2.600 tỷ đồng, tăng 9,06%; lợi nhuận trước thuế đạt 289 tỷ đồng, tăng 5,47%; nộp ngân sách nhà nước 208 tỷ đồng, tăng 16,53% so với cùng kỳ năm 2025.

Cùng với duy trì sản xuất, công ty chú trọng phát triển thị trường, đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng xuất khẩu. Hiện nay, công ty có hơn 1.000 nhà phân phối, đại lý tại 34 tỉnh, thành phố. Kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 1,26 triệu USD, với các thị trường chủ lực là Hồng Kông (Trung Quốc) và Trung Quốc. Công tác nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới tiếp tục được đẩy mạnh.

Lãnh đạo công ty khen thưởng các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 9 tháng.

Trong lĩnh vực bảo tồn và phát triển nguồn tài nguyên yến sào, sản lượng khai thác đạt hơn 405 kg, tăng 2% so với năm 2025. Công ty cũng đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, sản xuất, kinh doanh; đồng thời triển khai các hoạt động an sinh xã hội với tổng kinh phí khoảng 12 tỷ đồng.

Trong 3 tháng cuối năm, công ty tập trung hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2026, phấn đấu duy trì mức tăng trưởng doanh thu hai con số so với năm trước; tiếp tục mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu, bảo tồn đàn chim yến, bảo vệ thương hiệu, đẩy mạnh chuyển đổi số và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án.

Lãnh đạo công ty khen thưởng các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 9 tháng.

Phát biểu tại hội nghị, bà Trịnh Thị Hồng Vân - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Yến sào Khánh Hòa yêu cầu trong 3 tháng cuối năm, các đơn vị trực thuộc phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2026, tạo nền tảng thuận lợi cho việc triển khai kế hoạch năm 2027.

Trong đó, cần tập trung các giải pháp duy trì đà tăng trưởng, phấn đấu doanh thu cả năm tăng hai con số so với năm trước. Đồng thời, tiếp tục mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, giữ vững uy tín và vị thế thương hiệu Yến sào Khánh Hòa.

Lãnh đạo công ty khen thưởng các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh bánh Trung thu 2026.

Lãnh đạo công ty khen thưởng các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh bánh Trung thu 2026.

Lãnh đạo công ty khen thưởng các tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mùa bánh Trung thu 2026.

Bà Trịnh Thị Hồng Vân cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ phù hợp với xu thế phát triển hiện nay, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và năng suất lao động. Công ty tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phân công nhiệm vụ rõ ràng, phát huy năng lực và trách nhiệm của từng đơn vị, từng cán bộ, nhân viên.

Đối với công tác phát triển thị trường, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty đề nghị mỗi cán bộ, nhân viên phải ý thức rõ vai trò là một đại sứ thương hiệu, tích cực quảng bá hình ảnh, uy tín và chất lượng sản phẩm Yến sào Khánh Hòa. Đặc biệt, đội ngũ kinh doanh cần chủ động tiếp cận khách hàng, mở rộng hệ thống phân phối, tìm kiếm cơ hội tại các thị trường mới, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm.

Bên cạnh đó, công ty cần tiếp tục chú trọng công tác bảo tồn, phát triển đàn chim yến, bảo vệ nguồn tài nguyên và thương hiệu. Đồng thời, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, bảo đảm hiệu quả đầu tư và tạo thêm động lực cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp trong thời gian tới.

Dịp này, công ty khen thưởng 15 đơn vị hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, 11 tập thể hoàn thành nhiệm vụ 9 tháng năm 2026 và 2 tập thể có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới. Đồng thời, khen thưởng 24 tập thể có thành tích xuất sắc trong kinh doanh mùa vụ bánh Trung thu năm 2026 và khen thưởng tập thể Nhà máy Thực phẩm cao cấp Sanest Foods đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong sản xuất mùa vụ bánh Trung thu.