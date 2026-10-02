Doanh số xe Toyota tại Việt Nam tăng 45%, xe hybrid tăng gấp đôi

SUV Yaris Cross dẫn dắt doanh số xe của Toyota Việt Nam trong tháng 9/2026 với 1.799 xe bán ra, trong đó có 413 xe Hybrid

Trong đó, doanh số các mẫu xe Toyota trên toàn quốc đạt 6.935 xe, gồm 1.385 xe lắp ráp trong nước (CKD) và 5.550 xe nhập khẩu nguyên chiếc (CBU). Tính chung 9 tháng năm 2026, Toyota Việt Nam bán hơn 55.700 xe, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2025.

Đáng chú ý, nhóm xe Hybrid Electric tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể. Trong tháng 9, Toyota bán 1.821 xe hybrid, chiếm khoảng 26% tổng doanh số các mẫu xe Toyota. Lũy kế 9 tháng, doanh số các mẫu Toyota Hybrid Electric đạt hơn 11.180 xe, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Toyota Việt Nam, kết quả này phản ánh sự quan tâm ngày càng lớn của người tiêu dùng đối với công nghệ hybrid.

Các mẫu xe Hybrid Electric được giới thiệu là đáp ứng nhu cầu tiết kiệm nhiên liệu, giảm tác động đến môi trường, đồng thời không đòi hỏi người sử dụng thay đổi đáng kể thói quen vận hành như khi chuyển sang xe thuần điện.

Xét theo từng mẫu xe, Yaris Cross tiếp tục dẫn đầu doanh số Toyota trong tháng 9 với 1.799 xe bán ra, trong đó có 413 xe Hybrid Electric. Đứng thứ hai là Innova Cross với 1.461 xe, bao gồm 630 xe hybrid. Corolla Cross đạt 866 xe, trong đó phiên bản Hybrid Electric đóng góp 616 xe.

Một số mẫu xe khác cũng ghi nhận doanh số đáng chú ý, gồm Vios với 758 xe, Veloz Cross 602 xe và Hilux 426 xe. Land Cruiser FJ, mẫu SUV địa hình mới, đạt 151 xe được giao đến khách hàng trong tháng 9.

Ở phân khúc xe sang, Lexus bán 179 xe trong tháng 9/2026, nâng doanh số lũy kế 9 tháng lên 1.784 xe, tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Kể từ khi chính thức gia nhập thị trường Việt Nam, Lexus đã bàn giao hơn 17.800 xe tới khách hàng.

Với doanh số tháng 9 tăng mạnh so với tháng trước, Toyota tiếp tục duy trì quy mô bán hàng lớn tại thị trường Việt Nam.

Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng của nhóm xe hybrid cho thấy xu hướng điện hóa đang ngày càng hiện diện rõ hơn trong lựa chọn phương tiện của người tiêu dùng, trong bối cảnh thị trường ô tô chuyển dịch theo hướng tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải.