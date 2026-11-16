Doanh số xe SUV 7 chỗ: Ford Everest bỏ xa các đối thủ

Ford Everest vượt xa các đối thủ

Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), với 836 xe bán được trong tháng 10/2026, doanh số của Ford Everest giảm 240 xe so với tháng 9 năm nay. Nếu so với cùng kỳ năm ngoái, Ford Everest giảm doanh số khá sâu, lên đến 40,9%.

Doanh số lũy kế gần như đi ngang, nhưng Ford Everest vẫn đạt kết quả khả quan so với các đối thủ cùng nhóm SUV 7 chỗ.

Tính chung 10 tháng đầu năm 2026, Ford Everest đạt 9.552 xe, bán được ít hơn 208 xe, tương đương khoảng 2,1% so với 10 tháng năm 2025. Doanh số lũy kế gần như đi ngang, nhưng vẫn là kết quả nổi bật nếu đặt cạnh các đối thủ cùng nhóm SUV 7 chỗ.

Dù vậy, Ford Everest vẫn dẫn đầu phân khúc SUV 7 chỗ, cao hơn 5 lần Toyota Fortuner và vượt xa Mitsubishi Pajero Sport, Isuzu mu-X và các mẫu xe có đặc tính kỹ thuật tương đồng.

Trong tháng 10, các đối thủ trực tiếp của Everest là Toyota Fortuner chỉ bán được 255 xe, Mazda CX-8 đạt 270 xe, Kia Sorento đạt 128 xe, Mitsubishi Pajero Sport đạt 58 xe và Isuzu mu-X chỉ có 12 xe được bàn giao.

Khoảng cách còn rõ hơn khi xét doanh số cộng dồn. Lũy kế 10 tháng, Toyota Fortuner đạt 1.735 xe, Mazda CX-8 đạt 2.816 xe, Kia Sorento đạt 1.034 xe, Mitsubishi Pajero Sport đạt 139 xe và Isuzu mu-X đạt 122 xe.

Theo công bố từ TC Motor, nhóm các mẫu xe gầm cao 7 chỗ nhà Hyundai là Santa Fe ghi nhận 96 xe và Palisade dù nhỉnh hơn mẫu SUV cùng nhà Hyundai cũng chỉ đạt 219 trong tháng 10. Lũy kế 10 tháng năm nay, Santa Fe bán được 1.485 xe, còn Hyundai Palisade ghi nhận doanh số 1.169 xe.

Lợi thế từ kết cấu khung gầm và trang bị

Xét về kỹ thuật, Everest, Fortuner, Pajero Sport và mu-X là nhóm đối thủ có nhiều điểm tương đồng hơn khi cùng sử dụng kết cấu khung gầm rời, hướng đến khả năng vận hành đa dụng, đi đường dài và địa hình phức tạp. Đây cũng là nhóm xe thường được khách hàng cân nhắc khi cần SUV 7 chỗ có khả năng chở người, hành lý và đáp ứng nhiều điều kiện sử dụng.

Ngược lại, Mazda CX-8 và Kia Sorento và cả hai mẫu xe gầm cao của nhà Hyundai là Santa Fe và Palisade đều sử dụng khung gầm liền khối thiên về sự êm ái, tiện nghi khi vận hành trên đường đô thị và đường trường. Dù khác biệt về nền tảng kỹ thuật và định hướng sử dụng, các mẫu xe này vẫn cạnh tranh ở nhóm khách hàng thích xe gầm cao rộng rãi, có ba hàng ghế.

Kết quả bán hàng cho thấy định hướng về sản phẩm của Ford đối với Everest đang chiếm ưu thế rõ rệt, kể cả khi so với nhóm đối thủ có kết cấu khung gầm tương đồng. Lợi thế về thiết kế, trang bị, công nghệ và lựa chọn phiên bản có thể là những yếu tố góp phần tạo sức hút cho mẫu xe SUV 7 chỗ của Ford.

Tuy nhiên, mức giảm doanh số trong tháng 10 năm nay và so với cùng kỳ năm trước cũng là tín hiệu cảnh báo, cho thấy nhà sản xuất cần có chiến lược mới, như tung chính sách ưu đãi đủ mạnh nhằm kích thích doanh số 2 tháng cuối cùng năm nay, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng cả năm.