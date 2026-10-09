Doanh số xe máy Việt Nam vượt 2 triệu chiếc, xe xăng vẫn tăng trưởng

Wave Alpha - mẫu xe số bán tốt nhất hàng tháng của Honda Việt Nam. Ảnh: Văn Xuyên/BNBEWS/TTXVN

Ngày 9/10, Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) công bố doanh số bán hàng quý III/2026 của các thành viên đạt 686.661 xe, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Tính chung 9 tháng năm 2026, doanh số của các thành viên VAMM đạt 2.054.213 xe. Trong đó, quý I đạt 729.121 xe, tăng 8,3%; quý II đạt 638.431 xe, tăng 4,4%; quý III đạt 686.661 xe, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước.

VAMM hiện có 5 thành viên gồm Honda Việt Nam, Yamaha Motor Việt Nam, Piaggio Việt Nam, SYM Việt Nam và Việt Nam Suzuki. Các doanh nghiệp cung cấp nhiều phân khúc sản phẩm, từ xe số, xe tay ga, xe côn tay đến mô tô phân khối lớn và một số dòng xe điện.

Trong đó, Honda Việt Nam sở hữu danh mục sản phẩm đa dạng, với các mẫu xe phổ biến như Wave Alpha, Vision, LEAD, Air Blade, SH và Winner. Hãng cũng phát triển các dòng xe điện như ICON e:, CUV e: và Honda UC3. Theo số liệu được cung cấp, Honda chiếm khoảng 86% thị phần trong nhóm doanh nghiệp VAMM.

Honda Việt Nam là thành viên VAMM duy nhất công bố doanh số bán lẻ xe máy hằng tháng. Riêng tháng 9/2026, hãng bán ra 210.983 xe, tăng 28,8% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm tài chính 2026–2027, tính từ tháng 4 đến tháng 9/2026, doanh số Honda Việt Nam đạt 1.073.088 xe, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm tài chính trước.

Theo các chuyên gia trong ngành, kết quả trên cho thấy sức tiêu thụ xe máy của nhóm doanh nghiệp thuộc VAMM vẫn duy trì ở mức cao, trong bối cảnh người tiêu dùng có thêm lựa chọn từ các dòng xe máy điện. Dù xu hướng điện hóa ngày càng rõ nét, xe máy sử dụng động cơ xăng vẫn chiếm vị trí đáng kể trong nhu cầu đi lại hằng ngày.

Sự phát triển của xe máy điện đang làm gia tăng cạnh tranh trên thị trường phương tiện hai bánh. Chi phí sử dụng, khả năng sạc hoặc đổi pin, quãng đường di chuyển và mức độ thuận tiện của hạ tầng ngày càng ảnh hưởng đến quyết định mua xe.

Tuy nhiên, xe máy xăng vẫn có những lợi thế như khả năng tiếp nhiên liệu nhanh, mạng lưới bảo dưỡng rộng và sự quen thuộc của người dùng. Xe số tiếp tục đáp ứng nhu cầu đi lại phổ thông, trong khi xe tay ga được nhiều khách hàng lựa chọn nhờ sự tiện dụng và linh hoạt khi di chuyển trong đô thị. Các dòng xe côn tay, mô tô thể thao và xe phân khối lớn cũng phục vụ những nhu cầu riêng biệt.

Mạng lưới phân phối, dịch vụ bảo dưỡng và khả năng tiếp cận phụ tùng là những yếu tố hỗ trợ xe máy động cơ đốt trong duy trì sức cạnh tranh. Vì vậy, xu hướng điện hóa chưa đồng nghĩa nhu cầu xe máy xăng giảm ngay lập tức; hai nhóm phương tiện có thể tiếp tục tồn tại song song, đáp ứng các điều kiện sử dụng khác nhau.

Dù vậy, số liệu VAMM chỉ phản ánh doanh số bán hàng tại Việt Nam của các thành viên hiệp hội, không phải sản lượng sản xuất và không bao gồm xe xuất khẩu. Thống kê này chưa bao quát doanh số của các doanh nghiệp ngoài VAMM; trong đó có VinFast, Yadea và một số thương hiệu xe máy điện khác.

Do đó, doanh số hơn 2,05 triệu xe sau 9 tháng cho thấy sức tiêu thụ đáng kể của nhóm doanh nghiệp thuộc VAMM, nhưng chưa phản ánh toàn bộ quy mô thị trường xe máy Việt Nam.