Doanh số xe máy Honda tăng mạnh, tiếp tục dẫn đầu thị trường Việt Nam

Theo số liệu vừa được Honda Việt Nam (HVN) công bố, hãng đã bán ra 210.983 xe máy trong tháng 9/2026, tăng 28,8% so với cùng kỳ năm trước và tăng 36,4% so với tháng liền trước. Kết quả này cho thấy sức tiêu thụ xe máy Honda đang có dấu hiệu khởi sắc, đồng thời phản ánh sức hút của thương hiệu Nhật Bản đối với người tiêu dùng trong nước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, HVN đạt doanh số 1.686.011 xe. Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), toàn thị trường của các thành viên hiệp hội tiêu thụ 686.661 xe trong quý III/2026, nâng tổng doanh số từ đầu năm đến hết tháng 9 lên 2.054.213 xe. Với kết quả kinh doanh này, Honda tiếp tục chiếm thị phần áp đảo trong nhóm thành viên VAMM, đạt 82,07%.

Bên cạnh lợi thế về quy mô và mạng lưới phân phối, Honda còn duy trì sức cạnh tranh nhờ liên tục bổ sung sản phẩm, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng Việt. Danh mục xe máy của hãng trải rộng trên nhiều phân khúc, từ xe số phổ thông, xe tay ga đến xe phân khối lớn, qua đó tiếp cận nhiều nhóm khách hàng với nhu cầu và khả năng chi tiêu khác nhau.

Đáng chú ý, trong bối cảnh thị trường ngày càng quan tâm đến phương tiện di chuyển điện hóa, Honda cũng đang mở rộng hoạt động kinh doanh xe máy điện tại Việt Nam với ba mẫu xe gồm UC3, CUV e: và ICON e:. Các sản phẩm này góp phần đa dạng hóa lựa chọn cho người tiêu dùng, đồng thời mở ra dư địa tăng trưởng mới cho hãng trong quá trình chuyển dịch của thị trường.

Theo số liệu được chuyên trang Motorcycles Data dẫn lại, doanh số xe máy điện Honda tại Việt Nam tăng tới 1.173% trong 7 tháng đầu năm 2026. Mức tăng trưởng này cho thấy xe máy điện đang trở thành một hướng phát triển đáng chú ý của Honda, bên cạnh mảng xe máy sử dụng động cơ đốt trong vốn là thế mạnh truyền thống của hãng.

Với doanh số duy trì ở mức cao, thị phần vượt trội trong nhóm thành viên VAMM và danh mục sản phẩm ngày càng đa dạng, Honda đang có nhiều lợi thế để tiếp tục giữ vị trí hãng xe máy bán chạy nhất Việt Nam trong năm 2026. Nếu không xuất hiện những biến động lớn trong những tháng cuối năm, hãng xe Nhật Bản nhiều khả năng sẽ khép lại năm với vị thế dẫn đầu thị trường.