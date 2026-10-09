Doanh số xe máy của VAMM quý III/2026 tăng 10,4%

Quý III tiêu thụ gần 687.000 xe máy

Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) vừa công bố doanh số bán hàng quý III/2026 của 5 thành viên, gồm Honda Việt Nam, Yamaha Motor Việt Nam, SYM Việt Nam, Piaggio Việt Nam và Việt Nam Suzuki.

Theo đó, tổng lượng xe máy bán ra đạt 686.661 chiếc, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2025. Tính bình quân, các thành viên VAMM tiêu thụ khoảng 7.464 xe mỗi ngày trong quý III.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh số của nhóm đạt 2,05 triệu xe, tăng 148.190 xe so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này đưa doanh số 9 tháng lên gần mức tiêu thụ cả năm 2025. Theo số liệu được công bố, lượng xe bán ra trong 9 tháng còn thấp hơn khoảng 560.844 chiếc so với tổng doanh số năm ngoái.

Quý IV thường là giai đoạn sức mua xe máy cải thiện. Nếu đà tăng trưởng được duy trì trong những tháng cuối năm, doanh số cả năm 2026 của các thành viên VAMM có thể vượt kết quả năm 2025.

Xe máy xăng vẫn chiếm chủ đạo trong danh mục sản phẩm

Dù xu hướng điện hóa phương tiện ngày càng rõ nét, danh mục sản phẩm của các hãng thuộc VAMM vẫn chủ yếu là xe máy sử dụng động cơ xăng. Honda hiện phân phối ba mẫu xe máy điện tại Việt Nam, gồm ICON e:, CUV e: và UC3. Yamaha có mẫu NEO’s, trong khi các thành viên còn lại chưa chính thức phân phối xe máy điện tại thị trường trong nước.

Thực tế này cho thấy xe máy xăng vẫn giữ vai trò chủ đạo trong hoạt động kinh doanh của các nhà sản xuất xe máy truyền thống thuộc VAMM, dù thị trường đang từng bước chuyển dịch sang các phương tiện điện hóa.

Tuy nhiên, số liệu doanh số VAMM chỉ phản ánh lượng xe bán ra của 5 thành viên hiệp hội, không đại diện cho toàn bộ thị trường xe máy Việt Nam. Vì vậy, mức tăng trưởng được công bố chưa thể hiện đầy đủ diễn biến doanh số của các thương hiệu xe máy điện và những nhà sản xuất ngoài VAMM.