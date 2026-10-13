Doanh số xe Hyundai tháng 9/2026: Hyundai Tucson vươn lên dẫn đầu.

Từ những mẫu xe phổ thông có giá khởi điểm hơn 100 triệu đồng đến Rolls-Royce Ghost gần 11 tỷ đồng, nhiều ngân hàng đang đồng loạt đưa ô tô là tài sản bảo đảm ra đấu giá để xử lý nợ. Một số tài sản đã qua nhiều lần đấu giá nhưng vẫn chưa tìm được người mua.