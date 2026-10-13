Doanh số xe Hyundai tháng 9/2026: Hyundai Tucson vươn lên dẫn đầu
Trong tháng 9/2026, Hyundai ghi nhận doanh số 3.872 xe, trong đó Tucson vươn lên dẫn đầu thị trường với 1.004 xe được bán ra trên toàn quốc và trở thành mẫu xe bán chạy nhất của hãng khi vượt mốc 1.000 xe.
Báo Thế giới và Việt Nam xin giới thiệu doanh số xe Hyundai tại Việt Nam trong tháng 9/2026:
1. Hyundai Tucson: 1.004 xe
2. Hyundai Creta: 849 xe
3. Hyundai Accent: 204 xe
4. Hyundai Stargazer: 200 xe
5. Hyundai Grand i10: 165 xe
6. Hyundai Santa Fe: 107 xe
7. Hyundai Palisade: 84 xe
8. Hyundai Custin: 54 xe
9. Hyundai Venue: 46 xe
10. Hyundai Elantra: 16 xe
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/doanh-so-xe-hyundai-thang-9-2026-hyundai-tucson-vuon-len-dan-dau-455505.html