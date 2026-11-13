Doanh số xe Hyundai tháng 10/2026: Hyundai Creta vươn lên dẫn đầu.

Dẫn đầu danh sách 10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất tháng 10/2026 là Mazda CX-5 với hơn 1.600 xe giao tới khách hàng, chính thức vượt qua Toyota Yaris Cross. Top 10 tháng này còn có sự xuất hiện của KIA Seltos, KIA Sonet và Toyota Hilux, khiến Ford Ranger lần đầu "văng" khỏi bảng xếp hạng.