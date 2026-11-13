Doanh số xe Hyundai tháng 10/2026: Hyundai Creta vươn lên dẫn đầu
Trong tháng 10/2026, Hyundai ghi nhận doanh số 3.422 xe, trong đó Creta vươn lên dẫn đầu thị trường với 783 xe được bán ra trên toàn quốc và trở thành mẫu xe bán chạy nhất của hãng.
Báo Thế giới và Việt Nam xin giới thiệu doanh số xe Hyundai tại Việt Nam trong tháng 10/2026:
1. Hyundai Creta: 783 xe
2. Hyundai Tucson: 761 xe
3. Hyundai Palisade: 219 xe
4. Hyundai Accent: 158 xe
5. Hyundai Stargazer: 153 xe
6. Hyundai Grand i10: 108 xe
7. Hyundai Santa Fe: 96 xe
8. Hyundai Venue: 46 xe
9. Hyundai Custin: 40 xe
10. Hyundai Elantra: 11 xe
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/doanh-so-xe-hyundai-thang-10-2026-hyundai-creta-vuon-len-dan-dau-468141.html