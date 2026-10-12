Doanh số xe Hyundai tăng mạnh, Tucson chiếm ngôi đầu

Theo báo cáo của TC Group, Hyundai Tucson đạt doanh số 1.004 xe trong tháng 9, tăng 65,4% so với mức 607 xe của tháng trước. Kết quả này giúp mẫu SUV cỡ C vượt Creta để trở thành xe bán chạy nhất trong danh mục sản phẩm Hyundai tại Việt Nam.

Tháng 8, Tucson bán ít hơn Creta hai xe, với doanh số lần lượt 607 và 609 chiếc. Sang tháng 9, khoảng cách đảo chiều khi Tucson bán nhiều hơn đối thủ cùng nhà 155 xe.

Hyundai Tucson đạt doanh số 1.004 xe trong tháng 9.

Hyundai Creta cũng ghi nhận mức tăng doanh số 39,4%, từ 609 xe trong tháng 8 lên 849 xe trong tháng 9, nhưng không đủ để giữ vị trí dẫn đầu. Tuy nhiên, xét lũy kế 9 tháng đầu năm, mẫu SUV cỡ B vẫn nhỉnh hơn Tucson với 6.849 xe, so với 6.716 xe.

Ngoài hai mẫu SUV, phần lớn dòng xe du lịch Hyundai đều tăng doanh số trong tháng 9. Accent bán 204 xe, tăng 35,1% so với tháng trước. Grand i10 đạt 165 xe, tăng 81,3%, trong khi Elantra bán 16 xe, tăng hai chiếc.

Ở nhóm xe gầm cao, Santa Fe đạt 107 xe, tăng nhẹ so với 103 xe của tháng 8. Venue bán 46 xe, trong khi Palisade giảm từ 98 xuống 84 xe. Mẫu MPV Stargazer đạt 200 xe, tăng 30,7%, còn Custin giảm từ 61 xuống 54 xe.

Tháng 9, Hyundai Santa Fe đạt 107 xe, tăng nhẹ so với 103 xe của tháng 8.

Mảng xe thương mại tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong kết quả kinh doanh của Hyundai Thành Công, với 1.138 xe bán ra, tăng 14,4% so với tháng trước.

Tính chung tháng 9, Hyundai bán 3.872 xe tại Việt Nam, tăng 944 xe, tương đương 32,2% so với tháng 8. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, tổng doanh số đạt 35.412 xe, bao gồm xe du lịch và xe thương mại.

Trong những tháng cuối năm, Hyundai Thành Công cho biết tiếp tục triển khai các chương trình bán hàng và hỗ trợ tài chính nhằm thúc đẩy tiêu thụ. Tuy nhiên, thông cáo chưa công bố mức ưu đãi cụ thể cho từng mẫu xe.