Doanh số xe Hyundai giảm, Palisade mới 'gánh' cả hãng

Theo công bố của Hyundai Thành Công, doanh số của hãng xe Hàn Quốc trong tháng 10 đạt 3.422 chiếc, giảm 11,6% so với tháng 9. Phần lớn các dòng xe trong danh mục đều ghi nhận doanh số đi xuống, ngoại trừ mẫu Palisade đầu bảng.

Cụ thể, dòng Hyundai Palisade ghi nhận doanh số tăng trưởng hơn 160%, đạt 219 xe trong tháng 10. Đây cũng là thời điểm Hyundai Thành Công bắt đầu bàn giao Palisade Hybrid thế hệ mới, phản ánh sức hút của dòng SUV cỡ lớn này.

Hiện chưa rõ cơ cấu phiên bản cũ-mới trong doanh số của Palisade tháng 10. Dẫu vậy, mức tăng chung hơn 160% vẫn là tín hiệu tích cực đối với dòng SUV đầu bảng của Hyundai tại Việt Nam.

SUV Palisade là mẫu xe Hyundai duy nhất tăng doanh số trong tháng 10.

Lượng tiêu thụ của dòng Palisade được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trong tháng 11 khi hoạt động bàn giao xe bản hybrid thế hệ mới đang được đẩy mạnh.

Ở thế hệ mới, dòng xe Hyundai Palisade được nâng cấp toàn diện về thiết kế, không gian và cả khả năng vận hành với động cơ hybrid. Đáng chú ý, mẫu SUV này hiện có giá khởi điểm từ 1,499 tỷ đồng, tức ngang một số xe cỡ D hạng dưới.

Với những lợi thế trên, Palisade Hybrid được kỳ vọng sẽ tiếp tục 'sắm vai' chủ lực của Hyundai, góp phần giúp hãng lấy lại vị thế ở phân khúc SUV 7 chỗ dành cho gia đình sau khi dòng Santa Fe thế hệ mới không có doanh số khả quan.

Trở lại với kết quả kinh doanh tháng 10, mẫu xe bán chạy nhất toàn danh mục sản phẩm Hyundai tiếp tục là Creta với 783 chiếc. Xếp sau là đàn anh Tucson với 761 xe được bàn giao, tuy nhiên cả hai đều ghi nhận sự sụt giảm so với tháng 9.

Mẫu xe bán chạy nhất của Hyundai từ đầu năm là SUV Creta với 7.632 chiếc.

Mới đây, Hyundai Thành Công đã công bố mức giá 999 triệu đồng dành cho nhóm khách hàng tiên phong mua Tucson phiên bản Hybrid. Hãng đồng thời cũng triển khai chương trình khuyến mãi kích cầu tháng 11, với mức giảm giá cao nhất 220 triệu đồng, áp dụng tùy từng dòng xe, phiên bản và năm sản xuất.

Động thái hứa hẹn giúp tăng sức hút với khách hàng, qua đó cải thiện doanh số bán hàng của thương hiệu Hyundai trong giai đoạn cuối năm. Lũy kế 10 tháng đầu năm 2026, hãng xe Hàn Quốc đã bán ra 38.834 ô tô các loại tại Việt Nam, đứng thứ ba toàn thị trường.