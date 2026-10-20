Doanh số xe điện tại châu Âu tăng hơn 70% trong tháng 9

Ô tô Trung Quốc nhập khẩu đậu tại cảng Zeebrugge, Bỉ. Nguồn: Reuters.

Dữ liệu được công bố hôm 20/10 từ E-Mobility Europe, New Automotive và Fier Automotive cho thấy, khoảng 1/3 số ô tô bán ra tại 17 thị trường trọng điểm ở châu Âu trong tháng 9 là xe chạy bằng pin (BEV). Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh Pháp và Đức đạt được thỏa thuận nhằm nới lỏng các quy định về khí thải ô tô do EU đề xuất.

Theo dữ liệu này, trong tháng 9, số lượng đăng ký xe BEV đạt 300.202 chiếc, giúp dòng xe chạy hoàn toàn bằng điện chiếm 32,6% thị phần.

Trong khi đó, tính từ đầu năm đến nay, 1,98 triệu xe BEV đã được đăng ký trên khắp châu Âu, tăng 38,1% so với cùng kỳ năm trước. Tại Pháp, xe BEV chiếm 41,7% thị phần với 65.243 lượt đăng ký, trong khi tại Đức, con số này đạt 34,6% với 88.724 lượt đăng ký.

Các quốc gia Bắc Âu vẫn là khu vực có tỷ lệ điện hóa cao nhất châu Âu, dẫn đầu là Na Uy với 98,8%, theo sau là Đan Mạch (88,8%), Phần Lan (62,7%) và Thụy Điển (49,0%).

Xe BEV chiếm khoảng một nửa số lượng đăng ký tại Ireland, Bồ Đào Nha, Bỉ và Hà Lan. Ngược lại, Cộng hòa Séc, Ý và Ba Lan vẫn là những thị trường có tỷ lệ điện hóa thấp nhất châu Âu, lần lượt đạt 11,2%, 7,6% và 6,2%.