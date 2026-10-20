Doanh số xe điện tại châu Âu tăng hơn 70% trong tháng 9
Số lượng đăng ký xe chạy bằng pin (BEV) tại châu Âu đã tăng 70,3% trong tháng 9. Đà tăng trưởng này tiếp tục được thúc đẩy bởi giá dầu cao, các khoản trợ cấp và sự xuất hiện của nhiều mẫu xe với mức giá dễ tiếp cận hơn.
Dữ liệu được công bố hôm 20/10 từ E-Mobility Europe, New Automotive và Fier Automotive cho thấy, khoảng 1/3 số ô tô bán ra tại 17 thị trường trọng điểm ở châu Âu trong tháng 9 là xe chạy bằng pin (BEV). Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh Pháp và Đức đạt được thỏa thuận nhằm nới lỏng các quy định về khí thải ô tô do EU đề xuất.
Theo dữ liệu này, trong tháng 9, số lượng đăng ký xe BEV đạt 300.202 chiếc, giúp dòng xe chạy hoàn toàn bằng điện chiếm 32,6% thị phần.
Trong khi đó, tính từ đầu năm đến nay, 1,98 triệu xe BEV đã được đăng ký trên khắp châu Âu, tăng 38,1% so với cùng kỳ năm trước. Tại Pháp, xe BEV chiếm 41,7% thị phần với 65.243 lượt đăng ký, trong khi tại Đức, con số này đạt 34,6% với 88.724 lượt đăng ký.
Các quốc gia Bắc Âu vẫn là khu vực có tỷ lệ điện hóa cao nhất châu Âu, dẫn đầu là Na Uy với 98,8%, theo sau là Đan Mạch (88,8%), Phần Lan (62,7%) và Thụy Điển (49,0%).
Xe BEV chiếm khoảng một nửa số lượng đăng ký tại Ireland, Bồ Đào Nha, Bỉ và Hà Lan. Ngược lại, Cộng hòa Séc, Ý và Ba Lan vẫn là những thị trường có tỷ lệ điện hóa thấp nhất châu Âu, lần lượt đạt 11,2%, 7,6% và 6,2%.
Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/doanh-so-xe-dien-tai-chau-au-tang-hon-70-trong-thang-9.html