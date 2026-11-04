Doanh số Toyota Hilux tăng mạnh

Hilux là xe Toyota bán chạy thứ ba tháng 10/2026

Toyota Việt Nam (TMV) công bố doanh số tháng 10/2026 đạt 6.357 xe (bao gồm xe Lexus). So với tháng trước, doanh số tháng 10 giảm gần 11%.

Toyota Hilux là mẫu xe Toyota hiếm hoi tăng doanh số trong tháng 10/2026. Ảnh: TMV

Trong đó, doanh số của riêng thương hiệu Toyota đạt 6.132 xe (bao gồm 1.179 xe lắp ráp trong nước và 4.953 xe nhập khẩu nguyên chiếc), giảm khoảng 12% so với tháng trước. Tuy nhiên, tổng doanh số tích lũy của Toyota năm 2026 đã hơn 62.100 xe, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Điểm sáng doanh số của Toyota trong tháng 10 thuộc về mẫu bán tải Hilux, khi mẫu xe này bán ra tới 941 xe, tăng 120% so với tháng trước. Với doanh số này, Hilux là mẫu xe Toyota bán chạy thứ ba trong tháng.

Theo báo cáo, các mẫu xe Toyota còn lại đều ghi nhận giảm doanh số. Trong đó, dù Yaris Cross vẫn là xe Toyota bán chạy nhất tháng song doanh số đã giảm khoảng 27% so với tháng trước, xuống còn 1.327 xe.

Cùng mức giảm doanh số là mẫu Toyota Innova Cross khi bán được 1.078 xe trong tháng 10. Dù giảm doanh số song Innova Cross vẫn là xe Toyota bán chạy thứ hai.

Bên cạnh đó, trong tháng 10, TMV cũng ghi nhận doanh số xe hybrid đạt 1.478 xe, thấp hơn 19% so với tháng trước. Tuy nhiên tính hết 10 tháng của năm 2026, doanh số xe Toyota hybrid đã lên hơn 12.659 xe, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

TMV cho biết kết quả này cho thấy sự quan tâm của khách hàng Việt Nam đối với các dòng xe hybrid ngày càng tăng nhờ những lợi ích như tiết kiệm nhiên liệu hay sự thân thiện với môi trường mà không thay đổi thói quen sử dụng của người tiêu dùng.

Yaris Cross HEV bản mới vừa ra mắt đầu tháng 11/2026. Ảnh: TMV

Duy trì ưu đãi để kích cầu

Bước sang tháng 11, để kích cầu doanh số, TMV duy trì mức ưu đãi cao như tháng 10.

Trong đó, khách hàng mua Toyota Innova Cross sẽ được lựa chọn một trong hai hình thức ưu đãi gồm ưu đãi lãi suất và quà tặng 1 năm bảo hiểm vật chất hoặc hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ cộng thêm 1 năm bảo hiểm vật chất.

Tổng giá trị ưu đãi với Innova Cross 2.0G, 2.0V và HEV lần lượt đạt 45, 55 và 60 triệu đồng. Sau ưu đãi, giá xe Toyota Innova Cross khởi điểm chỉ còn 685 triệu đồng, ngang với các mẫu MPV cỡ nhỏ.

Với Corolla Cross, khách hàng mua xe sẽ được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ có giá trị quy đổi từ 41 - 43,5 triệu đồng tùy phiên bản. Giá bán thực tế sau ưu đãi của Toyota Corolla Cross chỉ còn từ 779 triệu đồng.

Cũng trong tháng 11, mức ưu đãi được nâng lên với Toyota Yaris Cross bản HEV, tương ứng 100% lệ phí trước bạ (74 triệu đồng) vẫn được giữ nguyên. Khách mua bản máy xăng của Yaris Cross sẽ chỉ được ưu đãi là 50 triệu đồng.

Sau ưu đãi, giá xe Toyota Yaris Cross chỉ còn 600 triệu đồng với bản máy xăng và 654 triệu đồng cho bản HEV.

Các mẫu xe còn lại gồm Toyota Vios, Veloz Cross và Avanza Premio giữ nguyên ưu đãi tối đa 100% lệ phí trước bạ như tháng trước.

Trong đó, khách hàng mua Vios được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ tương ứng từ 46 - 54 triệu đồng. Giá trị ưu đãi tối đa với Veloz Cross và Avanza Premio lần lượt từ 73 - 75 và 65 - 70 triệu đồng tùy phiên bản.

Ngoài các mẫu xe kể trên, Toyota cũng áp dụng ưu đãi lãi suất cho toàn bộ dải sản phẩm trong tháng 11/2026.