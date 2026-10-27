Video: BYD Sealion 5 DM-i chính thức ra mắt Việt Nam.

Những năm trở lại đây, thị trường ôtô Việt Nam đang chứng kiến sự xuất hiện ngày càng nhiều của các thương hiệu Trung Quốc. Chỉ trong vài năm gần đây, hàng loạt cái tên như BYD, Geely, Omoda, Jaecoo hay GAC đã gia nhập thị trường, liên tục giới thiệu sản phẩm trải rộng từ xe xăng, hybrid đến ôtô thuần điện.

Theo bảng dữ liệu được tổng hợp trong tháng 10/2026, 14 thương hiệu xe Trung Quốc tại Việt Nam ghi nhận tổng cộng 15.522 chiếc sau 9 tháng. Trong đó, BYD dẫn đầu với 4.029 xe, chiếm gần 26% tổng lượng xe được thống kê. Đứng thứ hai là MG với 3.133 chiếc, thấp hơn BYD gần 900 xe, trong khi Geely xếp thứ ba với 2.835 xe.

Doanh số ôtô Trung Quốc tại Việt Nam - BYD dẫn đầu, nhiều hãng xe ế ẩm.

Hai vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Omoda với 2.148 xe và Jaecoo đạt 1.212 xe. Lynk & Co cũng vượt mốc 1.000 chiếc với tổng cộng 1.020 xe, qua đó trở thành thương hiệu thứ sáu đạt doanh số 4 chữ số trong bảng xếp hạng. Đáng chú ý, sáu thương hiệu kể trên chiếm gần 93% tổng lượng xe Trung Quốc được thống kê trong 9 tháng. Điều này cho thấy sự chênh lệch khá lớn về kết quả kinh doanh giữa nhóm dẫn đầu và các thương hiệu còn lại.

Ở nửa dưới bảng xếp hạng, FAW ghi nhận 547 xe, Wuling đạt 351 chiếc và GAC có 170 xe. Trong khi đó, Dongfeng chỉ ghi nhận 32 xe, GWM 18 xe, Haval 16 xe, Wey 10 xe và Haima đứng cuối với vỏn vẹn một chiếc.

Doanh số ôtô Trung Quốc bán ra tại thị trường Việt Nam 9 tháng đầu 2026.

Mặc dù đã có mặt tại Việt Nam, một số thương hiệu vẫn đang trong giai đoạn xây dựng hệ thống phân phối và tìm kiếm khách hàng. Bên cạnh sự cạnh tranh từ các hãng Nhật Bản, Hàn Quốc và thương hiệu trong nước, những cái tên mới còn phải đối mặt với bài toán về dịch vụ hậu mãi, chi phí bảo dưỡng và khả năng giữ giá khi bán lại.

Dù nổi tiếng với các dòng ôtô thuần điện, mẫu xe bán chạy nhất của BYD tại Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2026 bất ngờ lại là Sealion 6, một chiếc SUV sử dụng hệ truyền động hybrid sạc ngoài (PHEV).

Dù nổi tiếng với các dòng ôtô thuần điện, mẫu xe bán chạy nhất của BYD tại Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2026 bất ngờ lại là mẫu SUV PHEV Sealion 6.

Theo thống kê được truyền thông trong nước công bố giữa tháng 10, BYD Sealion 6 đã ghi nhận doanh số hơn 1.200 xe sau 9 tháng đầu năm, giữ vị trí dẫn đầu trong danh mục sản phẩm của hãng tại Việt Nam. Kết quả này đáng chú ý bởi BYD còn có nhiều mẫu xe thuần điện như Dolphin, Atto 3 hay M6. Trong đó, M6 cũng là một sản phẩm đóng góp đáng kể vào lượng xe bán ra của BYD, với doanh số gần 950 chiếc sau 8 tháng đầu năm 2026.

Sealion 6 được giới thiệu tại Việt Nam từ tháng 4/2025, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và tham gia phân khúc SUV cỡ C. Điểm khác biệt của mẫu xe này nằm ở công nghệ DM-i Super Hybrid, kết hợp động cơ xăng với mô-tơ điện và bộ pin có thể sạc từ nguồn điện bên ngoài. Không giống xe thuần điện phải phụ thuộc hoàn toàn vào năng lượng từ pin, Sealion 6 vẫn có thể sử dụng động cơ xăng để duy trì hành trình khi pin xuống thấp. Điều này giúp người dùng linh hoạt hơn khi di chuyển đường dài hoặc đến những khu vực chưa có hạ tầng sạc thuận tiện.