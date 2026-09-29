Doanh số ôtô toàn cầu của Toyota giảm tháng thứ 7 liên tiếp

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Doanh số ôtô toàn cầu của Toyota Motor tiếp tục giảm trong tháng 8/2026, tháng giảm thứ 7 liên tiếp. do nhu cầu thấp của các thị trường nước ngoài, nhất là Trung Quốc.

Ngày 29/9, hãng xe khổng lồ của Nhật Bản cho biết, doanh số bán hàng của các thương hiệu Toyota và Lexus đã giảm mạnh 23% tại thị trường ôtô lớn nhất thế giới trong tháng 8/2026 do nhu cầu yếu đối với xe xăng và xe lai hybrid. Điều đó đã kéo theo doanh số toàn cầu của tập đoàn này trong tháng 8/2026 giảm 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Toyota và các hãng cùng ngành đang phải đối mặt với thị trường thu hẹp tại Trung Quốc, nơi người tiêu dùng đang có xu hướng chuyển sang xe điện ngày càng nhanh. Các nhà sản xuất ôtô cũng đang phải đối mặt với tình trạng giá dầu tăng vọt do cuộc xung đột ở Trung Đông gây ra.

Doanh số của Toyota và Lexus tăng 2,6% tại châu Âu và tăng 9,1% tại Nhật Bản nhờ nhu cầu mạnh mẽ đối với các mẫu xe mới, đặc biệt là xe hybrid. Doanh số của tập đoàn này giảm 4,4% tại Mỹ và giảm hơn một phần ba tại Trung Đông.

Đầu năm nay, Toyota cho biết doanh số bán xe hybrid đang trên đà vượt mốc 5 triệu chiếc lần đầu tiên vào năm 2026.

Các hệ thống truyền động thay thế đã mang lại cho nhà sản xuất ôtô này một lợi thế mạnh mẽ tại Mỹ, nơi mức thuế quan cao đối với xe điện đã khiến BYD và các thương hiệu ô tô Trung Quốc khác gặp khó khăn trong việc thâm nhập thị trường./.