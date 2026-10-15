Doanh số ô tô tải có dấu hiệu phục hồi

Nhóm xe tải nào bán nhiều nhất?

Theo số liệu bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong tháng 9/2026, các thành viên của hiệp hội bán ra 6.258 xe tải (riêng xe bán tải pickup bán được 2.325 xe), tăng 16% so với tháng 8. Tuy nhiên, nếu so với cùng kỳ năm ngoái, doanh số vẫn giảm 7%.

Mức tăng 8% sau 9 tháng là tín hiệu tích cực, nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng cho thấy nền kinh tế đang trên đà tăng trưởng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh số xe tải đạt 52.361 chiếc, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2025 (48.625 xe). Kết quả này cho thấy nhu cầu phương tiện vận chuyển hàng hóa tiếp tục duy trì đà tăng, dù sức mua giữa các tháng chưa đồng đều.

Xét theo cơ cấu sản phẩm, xe tải có tổng khối lượng trên 5 tấn đến 10 tấn và xe bán tải là hai nhóm có doanh số nổi bật trong thống kê 9 tháng đầu năm của VAMA.

Cụ thể, nhóm xe tải trên 5 tấn đến 10 tấn đạt 19.784 chiếc, còn xe bán tải đạt 19.554 chiếc. Nhóm xe tải khác ghi nhận 10.162 chiếc, trong khi xe tải có tổng khối lượng không quá 5 tấn đạt 2.337 chiếc.

Diễn biến này cho thấy nhu cầu thị trường trải rộng từ vận tải hàng hóa đến các phương tiện đa dụng phục vụ cả công việc lẫn nhu cầu cá nhân. Xe tải trọng trung bình đáp ứng hoạt động giao nhận, vận chuyển hàng hóa trên các tuyến đường liên tỉnh, còn xe bán tải có lợi thế về tính linh hoạt, phù hợp với nhiều mục đích sử dụng, vừa chở hàng, vừa sử dụng hàng ngày như xe ô tô du lịch.

Thị trường còn dư địa tăng trưởng

Theo số liệu tổng hợp từ VAMA, các dòng xe tải của Thaco bán được nhiều nhất trong khối 1.913 xe trong tháng 9, giảm 6 % so với cùng kỳ năm ngoái nhưng tăng tới 13% so với hồi tháng 8 năm nay. Lũy kế đến hết tháng 9, xe tải Thaco xuất xưởng được 17.947 xe, tăng nhẹ 2% so với năm trước.

Ngoài các thành viên VAMA, thị trường còn có những doanh nghiệp công bố doanh số riêng. Dù không công bố chi tiết doanh số loại xe tải cụ thể, song Hyundai công bố doanh số lũy kế 9 tháng năm nay với dòng xe thương mại (gồm xe tải, xe du lịch và dòng xe khác) đạt sản lượng 1.138 xe trong tháng 9, nâng tổng doanh số lũy kế 9 tháng đầu năm lên 10.687 xe.

Bên cạnh đó, thị trường xe bán tải Việt Nam vừa có mẫu xe bán tải điện hóa mở rộng phạm vi hoạt động đầu tiên của VinFast, được sự đón nhận rất tích cực từ thị trường. Chỉ sau chưa đầy hai tuần mở bán, lượng đơn đặt cọc VinFast VF Wild lên đến gần 11 nghìn xe, tương đương khoảng hơn 40% tổng doanh số xe bán tải Việt Nam trong năm 2025. Tuy vậy, mẫu xe này vẫn đang trong quá trình sản xuất, chưa có sản phẩm thương mại bàn giao tới tay khách hàng.

Mức tăng 8% sau 9 tháng là tín hiệu tích cực đối với thị trường xe tải, trong bối cảnh nhu cầu phương tiện gắn chặt với hoạt động sản xuất, lưu thông hàng hóa và logistics. Tuy nhiên, mức giảm 7% trong tháng 9 so với cùng kỳ cho thấy đà phục hồi chưa đồng đều.

Trong quý IV, diễn biến sức mua sẽ phụ thuộc vào nhu cầu vận chuyển cuối năm, kế hoạch đầu tư phương tiện của doanh nghiệp và khả năng tiếp cận vốn của các đơn vị vận tải. Bên cạnh đó, chi phí nhiên liệu, giá xe và chi phí khai thác cũng là những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua mới hoặc thay thế phương tiện.