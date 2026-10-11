Doanh số ô tô Hyundai tháng 9 tăng trưởng cao nhất từ đầu năm

Tập đoàn Thành Công (TC Group) vừa công bố kết quả bán hàng tháng 9/2026 của thương hiệu Hyundai với lượng xe bàn giao đến tay khách hàng đạt 3.872 chiếc, tăng vọt đến 32,2% so với tháng liền trước.

Trong đó, Hyundai Tucson ghi nhận doanh số 1.004 xe, trở thành mẫu xe bán chạy nhất toàn danh mục sản phẩm của liên doanh ô tô Hàn Quốc trong tháng 9. Lũy kế 9 tháng 2026, mẫu xe gầm cao cỡ C thu về tổng sản lượng bán hàng đạt 6.716 chiếc.

Mẫu xe đắt khách thứ hai là Hyundai Creta với lượng xe bán ra thị trường đạt 849 chiếc, luỹ kế 9 tháng đạt 6.849 chiếc, duy trì sức cạnh tranh với các đối thủ Honda HR-V, Toyota Yaris Cross, Kia Seltos và Mitsubishi Xforce.

Nhóm xe du lịch còn lại có doanh số thấp hơn. Grand i10 ghi nhận mức sản lượng bán hàng 165 chiếc trong tháng 9, luỹ kế 9 tháng đạt 1.637 chiếc. Mẫu xe MPV đô thị Stargazer có lượng xe bàn giao đến tay khách hàng đạt 200 chiếc, tăng nhẹ so với tháng trước và cộng dồn 9 tháng đạt 2.597 chiếc.

Tucson là mẫu xe bán chạy nhất của Hyundai Thành Công trong tháng 9/2026 - Ảnh: HTV

Hai mẫu SUV lớn nhất của thương hiệu là Santa Fe và Palisade đạt sản lượng bán hàng lần lượt 107 chiếc và 84 chiếc. Luỹ kế 9 tháng năm 2026, Santa Fe ghi nhận tổng lượng xe bán ra thị trường đạt 1.389 chiếc trong khi "anh cả" Palisade đạt 950 chiếc.

Song song với mảng xe du lịch, nhóm ô tô thương mại Hyundai đạt doanh số bán hàng 1.138 xe trong tháng 9, nâng tổng doanh số lũy kế 9 tháng đầu năm lên 10.687 xe. Kết quả này tiếp tục đóng góp vào cơ cấu kinh doanh chung của Hyundai Thành Công, đáp ứng nhu cầu vận tải, sản xuất, kinh doanh và dịch vụ trên cả nước.

Có thể thấy cú bứt tốc mạnh mẽ tháng 9 đã giúp liên doanh ô tô Hàn Quốc gần như xóa sạch toàn bộ những mảng màu có phần ảm đạm ở một vài thời điểm trong quãng thời gian 8 tháng trước đó. Nhờ vậy, tổng sản lượng bán hàng lũy kế 9 tháng của Hyundai Thành Công đã gần như ngang bằng so với cùng kỳ năm ngoái, đạt tổng cộng 35.412 chiếc.

Nhằm tiếp tục kích cầu thị trường, liên doanh ô tô Hàn Quốc vừa áp dụng đợt giảm giá, ưu đãi với giá trị cao nhất lên đến 220 triệu đồng cho người tiêu dùng mua xe Hyundai trong tháng 10/2026.

Đáng chú ý là ở đợt giảm giá mới nhất, mẫu xe Venue và Palisade đã được bổ sung vào danh sách hưởng lợi, qua đó mở rộng danh mục xe ưu đãi. Đây kỳ vọng sẽ tiếp tục là trở thành một trong những lực đẩy giúp doanh số của Hyundai Thành Công tiếp tục tăng trưởng mạnh trong những tháng cuối năm.

Ngoài giảm giá, liên doanh Hàn Quốc cũng sẽ tiếp tục phát triển danh mục sản phẩm, đơn cử là chính thức bán ra thị trường phiên bản mới Tucson Hybrid và biến thể Palisade Hybrid. Đây đều là các mẫu xe đang được người tiêu dùng trong nước mong đợi ở mảng xe điện hoá.