Doanh số iPhone Duo được dự đoán gặp nhiều vấn đề

Ngay cả trước khi được công bố chính thức, chiếc iPhone màn hình gập - iPhone Duo đã là một trong những mẫu smartphone được mong chờ nhất năm, thậm chí còn thu hút sự chú ý hơn cả iPhone 18 Pro. Sau nhiều tháng râm ran tin đồn về các vấn đề sản xuất nghiêm trọng và sự chậm trễ, chiếc điện thoại này cuối cùng cũng được bán ra vào cuối tháng này. Tuy nhiên, nhiều khả năng đây sẽ không phải là màn ra mắt suôn sẻ như kỳ vọng đối với một sản phẩm màn hình gập.

iPhone Duo sẽ khó mua

Apple nhiều khả năng sẽ đối mặt với hàng loạt trở ngại trong quá trình mở bán chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của mình. Theo nhà phân tích Mark Gurman, hãng sẽ phải đối mặt với tình trạng khan hiếm hàng ngay khi iPhone Duo ra mắt.

iPhone Duo.

Ông Gurman cho hay, những ai muốn sở hữu chiếc điện thoại màn hình gập này nên "lên kế hoạch từ sớm". Khả năng cao là sản lượng iPhone Duo sẽ không đáp ứng đủ nhu cầu thị trường, dẫn đến việc giao hàng bị chậm trễ ngay sau khi mở đơn đặt hàng trước.

iPhone màn hình gập ra mắt sớm hơn dự kiến ​​của Apple

Những khó khăn này không phải là điều mới mẻ đối với Apple. Chỉ mới hai tháng trước, hãng dự kiến ​​phát hành iPhone Duo vào cuối tháng 11. Tuy nhiên, "Nhà Táo" đã kịp chuẩn bị đủ lượng hàng để tiến hành đợt mở bán với số lượng hạn chế ngay trong tháng 10.

Theo nhiều nguồn tin, công ty có trụ sở tại Cupertino đang gặp các vấn đề sản xuất khác nhau liên quan đến chiếc iPhone màn hình gập, nhiều vấn đề liên tục phát sinh trong suốt những tháng qua. Các báo cáo trước đó cho thấy không chỉ khâu sản xuất cụ thể nào bị đình trệ mà là sự cộng hưởng của nhiều thách thức khác nhau.

Theo các báo cáo gần đây nhất, tỷ lệ thành phẩm trong khâu lắp ráp cuối cùng của thiết bị chỉ đạt hơn 60% vào giữa tháng 9, có thể mất tới một năm để quy trình sản xuất đạt được hiệu suất ổn định. Một phần nguyên nhân là do các tiêu chuẩn chất lượng khắt khe của Apple; một số nhà cung cấp đã chờ đợi hãng nới lỏng các tiêu chuẩn này để có thể đẩy nhanh tiến độ sản xuất.

Nhiều người cho biết họ đã chờ đợi một chiếc điện thoại màn hình gập từ Apple nhưng không ít người khác lại hoài nghi liệu sản phẩm này có mang lại giá trị thực tế nào ngoài sự mới lạ hay không.

Số lượng bán ra có hạn

Ngay cả sau khi giải quyết được một số vấn đề về sản xuất, Apple vẫn buộc phải giới hạn phạm vi phát hành ban đầu của iPhone Duo. Hãng sẽ ra mắt mẫu điện thoại màn hình gập này tại "hơn 70 quốc gia" vào ngày 23/10 và thêm 28 thị trường nữa vào ngày 30/10.

Chế độ Stand by của iPhone Duo.

Chương trình đặt trước iPhone Duo tại Mỹ sẽ bắt đầu vào thứ Sáu tuần này (ngày 16/10) nhưng người dùng đã có thể chuẩn bị sẵn sàng cho việc đặt hàng ngay từ bây giờ. Apple cho phép khách hàng chọn trước các tùy chọn như màu sắc, dung lượng lưu trữ, nhà mạng, gói AppleCare và thông tin đổi máy cũ lấy máy mới (trade-in), giúp mọi thứ sẵn sàng ngay khi cổng đặt hàng mở ra.

Điều này giúp khách hàng có thể đặt mua chỉ với một cú nhấp chuột thay vì phải thực hiện các bước thủ tục rườm rà trong lúc vội vã. Xét đến nguồn cung hạn chế, bước chuẩn bị này có thể đóng vai trò then chốt đối với những ai muốn sở hữu iPhone Duo sớm nhất có thể.

Samsung đã không quá chú trọng vào khâu đặt trước đối với các mẫu Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra và Z Flip8 khi ra mắt vào tháng 8. Dù cũng gặp khó khăn trong khâu sản xuất nhưng công ty Hàn Quốc này đã có đủ kinh nghiệm chế tạo điện thoại màn hình gập để tránh vấp phải những vấn đề tương tự như "đối thủ".

iPhone Duo sẽ tạo nên cơn sốt ban đầu

Chắc chắn, Apple sẽ đạt doanh số ban đầu cực kỳ ấn tượng với iPhone Duo. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc chiếc điện thoại màn hình gập này sẽ thống trị thị trường về lâu dài. Các chuyên gia tỏ ra rất tò mò về những diễn biến sau khi sự hào hứng ban đầu dần lắng xuống.