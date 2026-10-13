Doanh số Hyundai tăng hơn 32% trong tháng 9, Tucson vượt mốc 1.000 xe

Kết quả này cho thấy sự cải thiện rõ rệt về sức tiêu thụ của các mẫu xe Hyundai trong tháng 9, đặc biệt ở nhóm SUV đô thị và SUV hạng C.

Hyundai Tucson dẫn đầu doanh số

Đáng chú ý, Hyundai Tucson trở thành mẫu xe bán chạy nhất của Hyundai trong tháng 9 với 1.004 xe được giao đến khách hàng, tăng 65,4% so với mức 607 xe của tháng trước.

Đây cũng là mẫu xe du lịch duy nhất của Hyundai đạt doanh số trên 1.000 xe trong tháng 9. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Tucson đạt 6.716 xe, tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong danh mục sản phẩm của hãng xe Hàn Quốc tại Việt Nam.

Hyundai Tucson trở thành mẫu xe bán chạy nhất của Hyundai trong tháng 9

Xếp thứ hai là Hyundai Creta với 849 xe bán ra, tăng 39,4% so với tháng 8. Tính từ đầu năm đến hết tháng 9, doanh số cộng dồn của mẫu SUV đô thị này đạt 6.849 xe, nhỉnh hơn Tucson.

Ở nhóm sedan, Hyundai Accent ghi nhận doanh số 204 xe, tăng 35,1% so với tháng trước. Trong khi đó, Hyundai Grand i10 đạt 165 xe, tăng mạnh 81,3% so với tháng 8. Tuy nhiên, xét về số lượng tuyệt đối, doanh số hai mẫu xe này vẫn thấp hơn đáng kể so với Tucson và Creta.

Hyundai Elantra tiếp tục có lượng tiêu thụ khiêm tốn với 16 xe, còn mẫu SUV đô thị Venue đạt 46 xe trong tháng 9.

Ở nhóm xe gia đình, Hyundai Stargazer ghi nhận 200 xe bán ra, tăng 30,7% so với tháng trước. Hyundai Santa Fe đạt 107 xe, tăng nhẹ so với mức 103 xe của tháng 8.

Ngược lại, Hyundai Palisade và Custin là hai mẫu xe ghi nhận doanh số giảm, lần lượt đạt 84 xe và 54 xe trong tháng 9.

Bên cạnh nhóm xe du lịch, mảng xe thương mại Hyundai tiếp tục đóng góp đáng kể vào tổng doanh số với 1.138 xe bán ra, tăng 14,4% so với tháng trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh số xe thương mại đạt 10.687 xe.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2026, Hyundai Thành Công đã bán ra tổng cộng 35.412 xe tại thị trường Việt Nam. Cụ thể như sau:

Đẩy mạnh sản phẩm hybrid và các chương trình bán hàng cuối năm

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Hyundai Thành Công cũng đang tăng cường giới thiệu các dòng xe sử dụng công nghệ hybrid tại Việt Nam.

Trong tháng 9, hãng đã tổ chức trưng bày bộ ba sản phẩm Hyundai Turbo Hybrid tại Hội chợ Triển lãm Sản phẩm Công nghiệp Hà Nội 2026, nhằm giới thiệu công nghệ và các tính năng mới đến khách hàng.

Hyundai Thành Công đang tăng cường giới thiệu các dòng xe sử dụng công nghệ hybrid tại Việt Nam

Đáng chú ý, Hyundai Creta vừa được vinh danh tại Car Choice Awards 2026 ở hạng mục "Xe gia đình – Hạng dưới 600 triệu đồng", trong khi Hyundai Palisade Hybrid giành giải "Xe Hybrid mới của năm – Hạng cao cấp".

Ngoài ra, sự kiện xuất khẩu xe Hyundai sản xuất tại Việt Nam sang Mexico và Australia cũng được bình chọn vào Top 5 sự kiện ngành xe tại Car Choice Awards 2026.

Theo TC Group, trong những tháng cuối năm, Hyundai Thành Công sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động bán hàng, triển khai các chương trình hỗ trợ tài chính và chăm sóc khách hàng, đồng thời phát triển danh mục sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường.

Với mức tăng trưởng hơn 32% trong tháng 9, Hyundai đã ghi nhận tín hiệu tích cực về doanh số khi bước vào quý cuối cùng của năm 2026. Tuy nhiên, khả năng duy trì đà tăng trong những tháng tiếp theo vẫn sẽ phụ thuộc vào sức mua của thị trường, chính sách ưu đãi và mức độ cạnh tranh giữa các thương hiệu ô tô tại Việt Nam.