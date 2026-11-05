Doanh số Honda tháng 10/2026: Ô tô có tín hiệu tích cực, xe máy quay đầu giảm nhẹ

Liên doanh Nhật Bản vừa công bố kết quả bán hàng tháng 1/2026 ở cả hai mảng kinh doanh ô tô và xe máy, theo đó ghi nhận những biến động trái chiều khi so sánh với cả tháng liền trước và cùng kỳ năm ngoái.

Ở mảng ô tô, đã có 1.657 xe Honda được bán ra thị trường Việt Nam trong tháng 10, đạt tỷ lệ tăng trưởng 10,3% so với tháng liền kề trước đó. Đây có thể xem là một tín hiệu tích cực trong bối cảnh mảng kinh doanh ô tô của Honda Việt Nam gặp nhiều khó khăn kể từ đầu năm đến nay.

Mảng kinh doanh ô tô của Honda Việt Nam bắt đầu cho thấy tín hiệu tích cực - Ảnh: HVN

Trong khi đó, sản lượng bán hàng xe máy của Honda lại bất ngờ quay đầu sụt giảm. Cụ thể, chỉ có 198.366 chiếc xe máy Honda được tiêu thụ trong tháng 10, hụt mất 6% so với tháng trước.

Có thể thấy, nếu so với tháng 9, mảng kinh doanh ô tô của Honda bắt đầu cho thấy tín hiệu tích cực thì mảng xe máy lại bất ngờ gặp khó khăn. Tuy nhiên, nếu so với cùng kỳ 2025, các kết quả lại cho thấy sự trái ngược.

Cụ thể, dù sản lượng bán hàng ô tô Honda tháng 10 tăng so với tháng liền trước song lại sụt giảm nặng đến 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Luỹ kế năm tài chính 2027 (tính từ tháng 4/2026 đến hết tháng 3/2026), Honda Việt Nam ghi nhận tổng sản lượng bán hàng ô tô đạt 11.991 chiếc, giảm 20,4% so với cùng kỳ của năm tài chính trước.

Mảng xe máy lại cho thấy sự tích cực, bất chấp thị trường đã ở trong ngưỡng bão hoà và phải cạnh tranh khốc liệt với các thương hiệu xe điện như VinFast hay Yadae.

Các loại xe máy xăng của Honda Việt Nam vẫn được người tiêu dùng ưa chuộng.

So với cùng kỳ 2025, doanh số bán hàng xe máy của Honda Việt Nam tăng trưởng nhẹ 5,5%. Luỹ kế năm tài chính 2027, tổng sản lượng bán hàng xe máy Honda đạt 1.271.454 chiếc, tăng 4,5% so với cùng kỳ của năm tài chính 2026.

Honda Việt Nam cũng cho biết đã xuất khẩu được tổng cộng 20.468 xe máy nguyên chiếc sang các thị trường quốc tế, tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ năm tài chính trước. Cùng giai đoạn này của năm 2025, lượng xe máy nguyên chiếc xuất khẩu của Honda Việt Nam đạt 19.854 chiếc.