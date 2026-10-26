Doanh số của Hyundai và Kia tại Trung Quốc giảm mạnh

Biểu tượng của Tập đoàn Hyundai Motor Group. Ảnh: Hyundai

Qua đó, phản ánh nhu cầu thị trường yếu và những khó khăn trong việc duy trì sức cạnh tranh tại thị trường ô tô lớn nhất thế giới.

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn báo cáo số liệu ngành công nghiệp Hàn Quốc được công bố ngày 25/10, báo cáo của Công ty Chứng khoán Hana dựa trên dữ liệu của Hiệp hội Ô tô Hành khách Trung Quốc (CPCA) cho thấy, doanh số của Hyundai Motor trong tháng 9/2026 giảm 47% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn khoảng 4.000 xe. Trong khi đó, doanh số của Kia giảm 31%, còn khoảng 5.000 xe.

Tổng doanh số của hai hãng đạt khoảng 9.000 xe, giảm 39% so với cùng kỳ năm trước. Thị phần kết hợp của Hyundai Motor và Kia tại Trung Quốc hiện chỉ còn khoảng 0,6%, so với mức hơn 10% vào giữa những năm 2010.

Bất chấp nỗ lực khôi phục doanh số thông qua việc phát triển các mẫu xe điện (EV) dành riêng cho thị trường Trung Quốc, hai hãng vẫn chưa đạt được kết quả như kỳ vọng.

Cụ thể, mẫu SUV điện Elexio của Hyundai chỉ bán được 251 xe trong giai đoạn từ tháng 1-9/2026, thấp hơn đáng kể so với 1.216 xe bán ra trong 3 tháng cuối năm ngoái. Trong khi đó, mẫu Ioniq V, dòng xe đầu tiên thuộc thương hiệu Ioniq được Hyundai phát triển riêng cho thị trường Trung Quốc, đạt doanh số 558 xe trong tháng 9.

Diễn biến trên cho thấy Hyundai Motor và Kia tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức tại Trung Quốc, trong bối cảnh nhu cầu thị trường suy yếu và các nỗ lực điều chỉnh sản phẩm theo thị hiếu người tiêu dùng địa phương chưa mang lại hiệu quả rõ rệt.