Doanh số các mẫu xe hybrid tháng 8/2026: Toyota Camry bất ngờ bứt tốc

Lượng xe Toyota Camry Hybrid bán ra thị trường tháng 8/2026 bất ngờ tăng vọt 111% so với tháng liền trước, đạt đến 192 chiếc. Nhờ vậy, Camry Hybrid đã leo từ nửa cuối bảng xếp hạng doanh số các mẫu xe hybrid hồi tháng 7 lên vị trí thứ 4 trong tháng 8. Đáng chú ý là phiên bản hybrid chiếm gần như toàn bộ doanh số của cả mẫu sedan cỡ D khi chỉ có duy nhất 1 chiếc Camry thuần động cơ đốt trong bán ra thị trường.

Hai vị trí dẫn đầu thị trường ô tô hybrid vẫn thuộc về thương hiệu Toyota. Khác biệt chỉ nằm ở màn “đổi ngôi” giữa Innova Cross với Corolla Cross. Cụ thể, Innova Cross là mẫu xe hybrid đắt khách nhất tháng 8, trong khi Corolla Cross tạm lùi xuống vị trí á quân.

Thị trường ô tô hybrid hiện tại đang gần như bị chi phối hoàn toàn bởi Toyota và Honda. Trong đó, Toyota có 5 mẫu xe nằm trong bảng xếp hạng và Honda đóng góp 3 đại diện, mẫu xe còn lại là Suzuki XL7 Hybrid song doanh số luôn ở mức rất thấp.

Số liệu của Hiệp hội các Nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho biết, lượng xe hybrid do các doanh nghiệp thành viên bán ra thị trường tháng 8 đạt 1.388 chiếc, giảm 15,6% so với tháng liền trước. Mức sụt giảm này thấp hơn đáng kể so với tỷ lệ sụt giảm chung 25% của toàn thị trường (không bao gồm Hyundai và VinFast). Điều này cho thấy loại hình ô tô lai xăng điện vẫn đang duy trì được trạng thái khá ổn định trước những biến động của thị trường chung.

Nhóm xe hybrid mới đây cũng đã được bổ sung thêm hai mẫu xe mới là Mazda CX-60 và Mazda CX-90. Tuy nhiên, nhà phân phối chính hãng Thaco Auto không công bố kết quả bán hàng chi tiết của hai “tân binh” này. Trong khi đó, thị trường ô tô hybrid cũng chuẩn bị chào đón thêm hai mẫu xe mới đến từ Hyundai Thành Công là Tucson HEV và Palisade HEV.