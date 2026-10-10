Doanh số bán xe Hyundai tại Việt Nam tăng hơn 32%

Trong tháng 9/2026, Hyundai Tucson ghi nhận doanh số 1.004 xe, trở thành mẫu xe bán chạy nhất toàn danh mục sản phẩm Hyundai trong tháng

Trong tháng 9, Hyundai Tucson tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu tại Việt Nam với 1.004 xe được tiêu thụ, tăng đáng kể so với 607 xe của tháng trước. Lũy kế 9 tháng, mẫu SUV này đạt 6.716 xe, giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu doanh số của Hyundai Thành Công.

Kết quả tháng 9 cho thấy, mẫu xe tiếp tục thu hút khách hàng trong phân khúc SUV hạng C, nơi người mua quan tâm đến sự kết hợp giữa tiện nghi, khả năng vận hành và tính thực dụng.

Đứng tiếp theo là SUV Hyundai Creta với doanh số 849 xe trong tháng 9

Xếp thứ hai là Hyundai Creta với 849 xe bán ra trong tháng 9, tăng từ 609 xe của tháng trước. Tính chung 9 tháng, mẫu SUV đô thị này đạt 6.849 xe, cao hơn Tucson nếu xét doanh số lũy kế từ đầu năm.

Tại Car Choice Awards 2026, Hyundai Creta được vinh danh ở hạng mục “Xe gia đình - Hạng dưới 600 triệu đồng”, góp phần củng cố vị thế trong phân khúc SUV đô thị.

Ở các dòng xe du lịch khác, Hyundai Accent đạt 204 xe trong tháng 9, nâng doanh số lũy kế lên 2.645 xe. Hyundai Stargazer ghi nhận 200 xe, tăng so với 153 xe của tháng trước, với tổng cộng 2.597 xe sau 9 tháng.

Hyundai Grand i10 đạt 165 xe trong tháng 9, tăng từ 91 xe của tháng 8. Mẫu sedan Hyundai Elantra bán được 16 xe, trong khi Hyundai Venue đạt 46 xe.

Hyundai Santa Fe đạt doanh số 107 xe trong tháng 9/2026

Ở nhóm SUV cỡ lớn, Hyundai Santa Fe đạt 107 xe, nhích nhẹ so với tháng trước; Hyundai Palisade bán được 84 xe và Hyundai Custin đạt 54 xe. Dù kết quả giữa các mẫu xe có sự khác biệt, danh mục sản phẩm đa dạng tiếp tục giúp Hyundai phục vụ nhiều nhóm khách hàng, từ nhu cầu đi lại cá nhân, gia đình đến kinh doanh dịch vụ.

Bên cạnh xe du lịch, xe thương mại tiếp tục là trụ cột trong cơ cấu kinh doanh của Hyundai Thành Công. Trong tháng 9/2026, nhóm xe này đạt doanh số 1.138 xe, tăng so với 995 xe của tháng 8. Lũy kế 9 tháng, doanh số xe thương mại đạt 10.687 xe.

Hyundai Stargazer ghi nhận doanh số 200 xe trong tháng 9, tăng nhẹ so với tháng trước

Kết quả này phản ánh vai trò của dòng xe thương mại trong việc đáp ứng nhu cầu vận tải, sản xuất, kinh doanh và dịch vụ. Đây cũng là nhóm sản phẩm có đóng góp đáng kể vào tổng doanh số 35.412 xe Hyundai tại Việt Nam trong 9 tháng đầu năm.

Để có kết quả trên, trong tháng 9, Hyundai Thành Công Việt Nam tổ chức trưng bày bộ ba sản phẩm hybrid tại Hội chợ Triển lãm Sản phẩm Công nghiệp Hà Nội 2026, tạo cơ hội để khách hàng tìm hiểu thiết kế, công nghệ và các tính năng trên những mẫu xe Hyundai Turbo Hybrid.

Hyundai Palisade Hybrid đã ghi dấu ấn tại Car Choice Awards 2026 ở hạng mục “Xe Hybrid mới của năm - Hạng cao cấp” ghi nhận những giá trị đặc trưng của dòng xe SUV đầu bảng, với diện mạo bề thế, thiết kế sang trọng, không gian rộng rãi và những công nghệ tiên tiến

Bước sang tháng 10, Hyundai Palisade Hybrid được vinh danh tại Car Choice Awards 2026 ở hạng mục “Xe Hybrid mới của năm – Hạng cao cấp”. Giải thưởng ghi nhận những điểm nổi bật của mẫu SUV đầu bảng về thiết kế, không gian và công nghệ.

Các mẫu xe Hyundai Palisade, Hyundai Santa Fe, Hyundai Tucson và Hyundai Creta sản xuất tại Việt Nam đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu sang thị trường quốc tế

Vượt qua rất nhiều đề cử, sự kiện Lễ xuất khẩu xe Hyundai đi Mexico và Australia lọt Top 5 sự kiện ngành xe. Đây là dấu mốc cho hoạt động sản xuất, xuất khẩu của Hyundai Thành Công, trong bối cảnh doanh nghiệp hướng tới mục tiêu phát triển Việt Nam thành trung tâm xuất khẩu ô tô ra thị trường quốc tế.

Cùng với việc giới thiệu sản phẩm, Hyundai Thành Công triển khai các chương trình ưu đãi tài chính nhằm hỗ trợ khách hàng tiếp cận xe thuận lợi hơn. Trong những tháng cuối năm 2026, doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục phát triển danh mục sản phẩm, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh và nâng cao chất lượng dịch vụ trên toàn hệ thống phân phối.

Kết quả tháng 9 cho thấy, doanh số Hyundai đã phục hồi so với tháng trước, với Tucson và Creta là hai mẫu xe du lịch có lượng tiêu thụ cao nhất. Trong khi đó, nhóm xe thương mại tiếp tục duy trì đóng góp đáng kể, tạo nền tảng cho hoạt động kinh doanh của Hyundai Thành Công trong giai đoạn cuối năm.