Doanh số bán robot hình người tăng tốc trên toàn cầu

Robot hình người của Unitree chơi bóng bàn tại Hội nghị Robot Thế giới 2026 ở Bắc Kinh, Trung Quốc tháng 8-2026. Ảnh: Reuters

Theo Liên đoàn Robot Quốc tế (IFR), robot hình người hiện vẫn chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong thị trường robot toàn cầu. Riêng năm 2024, khoảng 542.000 robot công nghiệp và gần 200.000 robot dịch vụ đã được bán ra.

IFR cũng lần đầu đưa robot hình người vào hệ thống thống kê, với tiêu chí là những robot có ngoại hình giống con người và có khả năng tự vận hành trong môi trường được thiết kế cho con người, nhưng không nhất thiết phải có chân.

Nhiều robot bán ra trong năm 2025 vẫn chưa trực tiếp tham gia sản xuất mà chủ yếu được các viện nghiên cứu và doanh nghiệp sử dụng để thu thập dữ liệu, phục vụ phát triển và cải thiện các mô hình AI. Các hãng xe nằm trong nhóm sớm thử nghiệm công nghệ này, song quy mô triển khai tại mỗi nhà máy hiện chủ yếu mới từ vài chiếc đến vài chục chiếc.

Counterpoint Research dự báo hơn 50.000 robot hình người sẽ được giao trên toàn cầu trong năm 2026, tăng khoảng 210% so với năm trước, cho thấy thị trường có thể bước vào giai đoạn tăng trưởng nhanh hơn. Một số tổ chức nghiên cứu khác thậm chí đưa ra mức dự báo cao hơn.

Diễn biến trong nửa đầu năm phần nào cho thấy tốc độ mở rộng này. Counterpoint ước tính hơn 22.000 robot hình người đã được giao trên toàn cầu, tăng gần 300% so với cùng kỳ năm trước, còn Smart Analytics Global đưa ra con số khoảng 19.100 chiếc.

Sự chênh lệch giữa các nguồn phản ánh một thị trường còn ở giai đoạn đầu và chưa có phương pháp thống kê thống nhất. Một số tổ chức tính cả robot di chuyển bằng bánh xe, trong khi những đơn vị khác tập trung vào robot hai chân.

Theo Counterpoint, Agibot dẫn đầu lượng giao hàng trong nửa đầu năm với khoảng 9.700 chiếc, chiếm hơn 43% thị phần, tiếp đến là Unitree với hơn 7.000 chiếc, tương đương 31%. Hai doanh nghiệp Trung Quốc này chiếm khoảng ba phần tư lượng robot hình người được giao trên toàn cầu.

Phần lớn sản phẩm hiện vẫn được sử dụng cho nghiên cứu, thử nghiệm và giải trí, nhưng ứng dụng trong sản xuất đang dần mở rộng. Agibot cho biết mẫu G2 đã được triển khai trên dây chuyền sản xuất thiết bị điện tử tiêu dùng của Longcheer Technology, trong khi robot thứ 15.000 của hãng đã xuất xưởng vào tháng 6.

Với hai doanh nghiệp dẫn đầu thị trường và hoạt động triển khai ngày càng mở rộng, Trung Quốc đang trở thành một trung tâm lớn của ngành robot hình người. Unitree vừa niêm yết trên sàn STAR Market tại Thượng Hải, huy động 904 triệu USD và đạt giá trị vốn hóa gần 50 tỷ USD sau phiên giao dịch đầu tiên.

(Tổng hợp)