Doanh số bán nhà mới tại Mỹ sụt giảm

Một ngôi nhà mới tại khu Tây Bắc Washington DC đang giao bán. Ảnh: Quang Thịnh - PV TTXVN

Doanh số bán nhà mới tại Mỹ giảm nhẹ trong tháng 9/2026, trong bối cảnh lãi suất thế chấp tăng mạnh khiến nhu cầu mua nhà suy yếu, bất chấp những nỗ lực giảm giá và đưa ra các chương trình ưu đãi của các doanh nghiệp bất động sản.

Theo số liệu do Chính phủ Mỹ công bố ngày 27/10, doanh số bán nhà ở riêng lẻ mới xây trong tháng 9 giảm 0,6% so với tháng trước, xuống mức 676.000 căn tính theo tốc độ hằng năm đã điều chỉnh yếu tố mùa vụ. Tuy nhiên, kết quả này vẫn cao hơn mức dự báo trung bình 651.000 căn của các chuyên gia kinh tế tham gia khảo sát do Bloomberg thực hiện.

Giá bán trung bình của một căn nhà mới giảm 3,9% so với cùng kỳ năm 2025, xuống còn 400.400 USD. Đây là tháng thứ bảy trong chín tháng năm 2026 Mỹ ghi nhận giá nhà mới giảm so với cùng kỳ năm tr

ước, phản ánh sức ép ngày càng lớn đối với các doanh nghiệp xây dựng trong việc duy trì doanh số.

Thị trường nhà ở Mỹ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn khi lãi suất thế chấp tăng khoảng 0,5 điểm phần trăm trong tháng 9, lên mức cao nhất trong gần ba năm vào đầu tháng 10 trước khi giảm nhẹ.

Chi phí vay mua nhà gia tăng đã làm suy giảm khả năng chi trả của người tiêu dùng, đồng thời kéo chỉ số niềm tin của các doanh nghiệp xây dựng xuống mức thấp nhất trong 14 năm.

Theo chuyên gia phân tích Drew Reading của Bloomberg Intelligence, những người mua nhà lần đầu đặc biệt nhạy cảm với biến động lãi suất thế chấp. Điều này khiến các doanh nghiệp tập trung vào phân khúc nhà ở dành cho người mua lần đầu, như D.R. Horton và Meritage Homes, chịu nhiều sức ép hơn.

Để kích thích nhu cầu, các nhà phát triển bất động sản đang đẩy mạnh xây dựng những căn nhà có diện tích nhỏ hơn, đồng thời triển khai các chương trình hỗ trợ giảm lãi suất vay mua nhà.

Nhu cầu yếu cũng buộc các doanh nghiệp xây dựng phải điều chỉnh nguồn cung. Theo báo cáo mới nhất, lượng nhà mới chờ bán trong tháng 9 giảm 2,3% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 476.000 căn. Với tốc độ tiêu thụ hiện nay, lượng nhà tồn kho tương đương 8,4 tháng cung ứng, mức thấp nhất kể từ đầu năm 2026 nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với giai đoạn trước đại dịch COVID-19.

Xét theo khu vực, doanh số bán nhà mới tại miền Nam, thị trường nhà ở lớn nhất nước Mỹ, giảm 6,6%, xuống mức 413.000 căn tính theo tốc độ hằng năm. Doanh số tại miền Trung Tây cũng suy giảm, trong khi miền Tây và Đông Bắc ghi nhận mức tăng.

Các chuyên gia nhận định thị trường nhà ở Mỹ vẫn chịu sức ép từ chi phí tài chính cao, khả năng chi trả hạn chế của người mua và tâm lý thận trọng của các doanh nghiệp xây dựng.

Tuy nhiên, doanh số bán nhà mới thường biến động mạnh theo từng tháng và có biên độ sai số lớn. Báo cáo của Chính phủ Mỹ cho biết, với độ tin cậy 90%, mức thay đổi thực tế của doanh số tháng 9 có thể nằm trong khoảng từ giảm 14,4% đến tăng 13,2%. Điều này cho thấy mức giảm 0,6% chưa đủ để khẳng định chắc chắn xu hướng suy giảm của thị trường.

Doanh số bán nhà mới được coi là một trong những chỉ báo sớm về tình hình thị trường bất động sản Mỹ, bởi giao dịch thường được ghi nhận ngay khi hợp đồng mua bán được ký kết, trong khi doanh số bán nhà đã qua sử dụng chủ yếu được thống kê khi giao dịch hoàn tất.