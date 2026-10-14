Doanh số bán nhà chờ chốt hợp đồng tại Mỹ xuống mức thấp nhất gần 12 năm

Một khu dân cư ở ngoại ô thành phố Richmond, bang Virginia (Mỹ). Ảnh: Ngọc Quang – PV TTXVN tại Mỹ

Theo dữ liệu đã điều chỉnh theo mùa từ công ty môi giới Redfin Corp, doanh số bán nhà chờ chốt hợp đồng ở Mỹ đã giảm 4% trong tháng 9/2026 so với tháng trước đó – mức giảm mạnh nhất trong hơn 3 năm – xuống mức thấp nhất kể từ năm 2014 (không tính giai đoạn đầu đại dịch COVID-19 năm 2020). Trong khi đó, nguồn cung nhà bán ra đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 3/2020.

Sự tăng đột biến lãi suất vay mua nhà trong tháng 9/2026 đã đẩy nhu cầu mua nhà xuống mức tương đương thời kỳ hậu khủng hoảng nhà đất giai đoạn 2007-2012, qua đó bộc lộ sự mong manh của thị trường sau nhiều năm giá nhà tăng phi mã. Doanh số bán nhà chờ chốt hợp đồng đã giảm tại tất cả 50 khu vực đô thị lớn của Mỹ mà công ty Redfin theo dõi; đây là lần đầu tiên điều này xảy ra kể từ tháng 9/2023, thời điểm lãi suất vay mua nhà cũng ở mức cao tương tự.

Theo Freddie Mac, lãi suất trung bình cho khoản vay mua nhà kỳ hạn 30 năm đã tăng vọt lên 7,4% vào ngày 8/10, so với mức 6,66% vào cuối tháng 8. Đây là mức lãi suất cao nhất trong gần ba năm qua và cao hơn hơn một điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái.

Redfin báo cáo rằng gần 1/5 người bán đã giảm giá chào bán trong tháng trước, trong khi người mua ngày càng lo ngại về việc lãi suất vay mua nhà tăng cao, dẫn đến việc 14,5% các thỏa thuận mua bán bị hủy bỏ – tỷ lệ cao nhất từng được công ty này ghi nhận.

Khu nhà ở mới xây với các biển quảng cáo cho thuê ở thủ đô Washington D.C. Ảnh: Đoàn Hùng - P/v TTXVN tại Mỹ

Cú sốc lãi suất trong tháng 9 đang tác động theo những cách khác nhau trên khắp cả nước. Tình trạng khan hiếm nguồn cung đang giúp duy trì giá nhà tại phần lớn khu vực Đông Bắc và Trung Tây, trong khi người bán tại một số nơi thuộc vùng Sun Belt (vành đai ấm áp phía Nam và Tây Nam nước Mỹ) đang phải đối mặt với nhu cầu suy yếu và giá nhà sụt giảm. Sự sụt giảm mạnh nhất về doanh số bán hàng diễn ra ở Bờ Tây, nơi giá nhà cao khiến người mua đặc biệt dễ bị tổn thương trước đà tăng của chi phí vay vốn.

Seattle ghi nhận mức sụt giảm lớn nhất về số lượng giao dịch nhà ở đang chờ hoàn tất thủ tục trong số các đô thị lớn, với mức giảm 24,4% so với cùng kỳ năm ngoái; nguyên nhân là do chi phí vay vốn cao cộng hưởng với sự chững lại của thị trường việc làm vốn phụ thuộc nhiều vào lĩnh vực công nghệ tại thành phố này. Giá bán trung bình tại đây cũng giảm 4,4%, mức giảm mạnh nhất trên toàn quốc.

Theo báo cáo của Redfin, Los Angeles, San Diego và Anaheim (bang California) đều chứng kiến số lượng giao dịch nhà ở đang chờ hoàn tất thủ tục giảm hơn 15%. Công ty này cho biết, bất động sản tại Nam California thuộc nhóm "đắt đỏ nhất nước Mỹ, do đó việc lãi suất vay mua nhà tăng cao đã tác động mạnh đến thị trường khu vực này."