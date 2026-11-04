Doanh số bán lẻ xe máy và ô tô Honda Việt Nam diễn biến trái chiều
Chiều 4/11, Công ty Honda Việt Nam (HVN) công bố doanh số bán lẻ các dòng xe máy trong tháng 10/2026 tăng 5,5%, trong khi ô tô giảm 50% so với cùng kỳ năm trước.
Cụ thể, doanh số bán lẻ xe máy của Honda Việt Nam trong tháng 10/2026 đạt 198.366 xe, tăng 5,5% so với cùng kỳ tháng 10/2025.
Lũy kế 7 tháng năm tài chính của Liên doanh này (tính từ tháng 4/2026 đến hết tháng 10/2026), doanh số xe máy Honda đạt 1.271.454 xe, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm tài chính trước.
Bên cạnh tiêu thụ ở thị trường trong nước, Honda Việt Nam còn xuất khẩu 20.468 xe máy nguyên chiếc sang nhiều thị trường khác nhau.
Ở mảng kinh doanh ô tô, Honda Việt Nam ghi nhận doanh số bán lẻ đạt 1.657 xe trong tháng 10/2026, giảm 50% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng năm tài chính 2026, doanh số ô tô Honda đạt 11.991 xe, giảm 20,4% so với cùng kỳ năm tài chính trước.
Như vậy, trong tháng 10/2026, xe máy tiếp tục là mảng kinh doanh chủ lực của Honda Việt Nam với doanh số gần 200.000 xe, trong khi thị trường ô tô ghi nhận mức sụt giảm đáng kể về lượng xe bán ra.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/doanh-so-ban-le-xe-may-va-o-to-honda-viet-nam-dien-bien-trai-chieu/443122.html