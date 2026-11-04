Doanh số bán lẻ xe máy và ô tô Honda Việt Nam diễn biến trái chiều

Honda Wave Alpha - mẫu xe bán chạy nhất hàng tháng của Honda Việt Nam

Cụ thể, doanh số bán lẻ xe máy của Honda Việt Nam trong tháng 10/2026 đạt 198.366 xe, tăng 5,5% so với cùng kỳ tháng 10/2025.

Doanh số bán lẻ xe máy Honda tháng 10/2026 đạt 198.366 xe, tăng 5,5% so với cùng kỳ tháng 10 năm 2025. Nguồn: HVN

Lũy kế 7 tháng năm tài chính của Liên doanh này (tính từ tháng 4/2026 đến hết tháng 10/2026), doanh số xe máy Honda đạt 1.271.454 xe, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm tài chính trước.

Bên cạnh tiêu thụ ở thị trường trong nước, Honda Việt Nam còn xuất khẩu 20.468 xe máy nguyên chiếc sang nhiều thị trường khác nhau.

Doanh số bán lẻ ô tô Honda tháng 10/2026 đạt 1.657 xe, giảm 50% so với cùng kỳ năm trước. Nguồn: HVN

Ở mảng kinh doanh ô tô, Honda Việt Nam ghi nhận doanh số bán lẻ đạt 1.657 xe trong tháng 10/2026, giảm 50% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng năm tài chính 2026, doanh số ô tô Honda đạt 11.991 xe, giảm 20,4% so với cùng kỳ năm tài chính trước.

Sedan City - mẫu xe bán chạy nhất hàng tháng của Honda Việt Nam

Như vậy, trong tháng 10/2026, xe máy tiếp tục là mảng kinh doanh chủ lực của Honda Việt Nam với doanh số gần 200.000 xe, trong khi thị trường ô tô ghi nhận mức sụt giảm đáng kể về lượng xe bán ra.