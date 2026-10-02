Doanh số bán hàng Toyota tăng đột biến

Toyota Việt Nam vừa công bố kết quả bán hàng tháng 9/2026 với tổng lượng xe tiêu thụ đạt 7.114 chiếc (bao gồm xe Lexus), tăng trưởng đến 45% so với tháng liền kề trước đó. Cú bứt tốc mạnh mẽ được hoàn tất sau quãng thời gian tháng 8 rơi vào khó khăn, chủ yếu do tác động bởi tâm lý ngại mua sắm của nhiều người tiêu dùng trong “mùa Ngâu”.

Chi tiết hơn, sản lượng bán hàng của các loại xe mang thương hiệu Toyota đạt 6.935 chiếc, bao gồm 1.385 xe lắp ráp trong nước (CKD) và 5.550 xe nhập khẩu nguyên chiếc (CBU). Kết quả này giúp tổng sản lượng bán hàng lũy kế năm 2026 của Toyota đạt hơn 55.700 chiếc, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Yaris Cross tiếp tục dẫn đầu doanh số Toyota với lượng xe bàn giao đến tay khách hàng trong tháng 9 đạt 1.799 chiếc, tăng đến 95,5% so với tháng trước. Mẫu xe MPV cỡ trung Innova Cross cũng ghi nhận tỷ lệ tăng trưởng đến 76,2%, đạt 1.461 chiếc.

Lượng xe Toyota Yaris Cross bán ra thị trường Việt Nam tháng 9 cao gần gấp đôi so với tháng 8.

Mẫu xe mới nhất trong danh mục sản phẩm của Toyota là Land Cruiser FJ cũng cho thấy những kết quả rất tích cực khi có lượng xe bàn giao đến tay khách hàng đạt 151 chiếc, tăng 33,6% so với tháng liền trước.

Các mẫu xe ghi nhận kết quả bán hàng tích cực tiếp theo là Corolla Cross đạt 866 chiếc, Vios đạt 758 chiếc, Veloz Cross đạt 602 chiếc và Hilux đạt 426 chiếc.

Mảng xe điện hóa hybrid cũng đem về những con số thống kê rất ấn tượng cho Toyota Việt Nam khi ghi nhận mức doanh số 1.821 chiếc, nâng tổng doanh số các Hybrid Electric của thương hiệu lũy kế 9 tháng năm 2026 lên hơn 11.180 chiếc, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Ở phân khúc hạng sang, đã có 179 chiếc xe Lexus bàn giao đến tay khách hàng trong tháng 9/2026, nâng tổng doanh số cộng dồn 9 tháng lên 1.784 chiếc, tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế đến nay, Lexus đã bàn giao tổng cộng hơn 17.800 xe tới khách hàng Việt Nam kể từ khi thương hiệu được phân phối chính hãng trên thị trường.