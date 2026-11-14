Doanh số 10 mẫu xe hybrid tại Việt Nam tháng 10/2026: Honda tăng tốc, Toyota vẫn áp đảo

Tính chung toàn phân khúc ô tô hybrid tháng 10 đã bị sụt giảm gần 14,2% so với tháng 9. Tỷ lệ sụt giảm này trên thực tế nhẹ hơn so với mức giảm chung 17% của toàn thị trường (không bao gồm VinFast). Bảng thống kê chỉ tính trên các mẫu xe được nhà sản xuất và phân phối công khai kết quả bán hàng.

Toyota vẫn là thương hiệu áp đảo với hai vị trí dẫn đầu lần lượt thuộc về Corolla Cross (587 chiếc) và Innova Cross (467 chiếc). Mẫu gầm cao cỡ B là Yaris Cross tạm thời lùi xuống vị trí thứ tư với sản lượng bán hàng 274 chiếc. Tiếp theo là mẫu xe Camry đạt 126 chiếc và phiên bản SUV cỡ lớn Land Cruiser đạt 70 chiếc.

Honda ít nhiều tạo bất ngờ khi cả hai phiên bản hybrid chủ lực là CR-V và HR-V đều tăng trưởng doanh số. Trong đó, CR-V đạt 277 chiếc, tăng 46,6% so với tháng liền trước, đồng thời leo lên vị trí thứ ba. Mẫu xe HR-V cũng ghi nhận kết quả tích cực với 71 chiếc bàn giao đến tay khách hàng tháng 10, tăng 61,4%.

Nhóm các mẫu xe hybrid có doanh số rất thấp là Suzuki XL7 đạt 65 chiếc (giảm 42,5% so với tháng trước), Toyota Alphard đạt 24 chiếc trong khi Honda Civic không bàn giao được chiếc xe nào.