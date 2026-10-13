Doanh nhân Xuân Thanh chia sẻ về triết lý kinh doanh lấy 'Nhân' làm gốc

Doanh nhân Xuân Thanh – CEO Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Truyền thông Xuân Thanh.

Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), Doanh nhân & Công lý trao đổi với bà Xuân Thanh, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Truyền thông Xuân Thanh, về những thay đổi trong thị trường chăm sóc sức khỏe, làm đẹp và quan điểm kinh doanh lấy “Nhân” làm gốc.

Thưa CEO Xuân Thanh, bà đánh giá như thế nào về những chuyển dịch rõ nét nhất của thị trường chăm sóc sức khỏe và làm đẹp Việt Nam trong thời gian qua?

CEO Xuân Thanh: Tôi nhận thấy thị trường đang có những thay đổi đáng chú ý. Người tiêu dùng không còn thụ động tiếp nhận các sản phẩm được quảng cáo hàng loạt, ngày nay họ tiếp cận các giải pháp sức khỏe và sắc đẹp với sự chủ động, khắt khe và mang tính cá nhân hóa cao hơn. Sự chuyển dịch này không đơn thuần là thay đổi sở thích tiêu dùng, mà là một trong những yếu tố tác động đến quan hệ cung - cầu.

Người tiêu dùng không đợi đến khi cơ thể có dấu hiệu suy giảm sức khỏe hay làn da xuất hiện lão hóa mới tìm kiếm giải pháp. Xu hướng tiêu dùng “chủ động” lên ngôi, thúc đẩy sự tăng trưởng của các dòng sản phẩm làm đẹp thuần chay, khoẻ đẹp từ bên trong.

Hiện nay,người tiêu dùng ưu tiên "vẻ đẹp nguyên bản" thông qua chăm sóc da chuyên sâu, sử dụng sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên, lành tính. Họ có thể chủ động tìm hiểu thông tin về sản phẩm, thành phần và nguồn gốc xuất xứ, có thể tìm hiểu bảng thành phần, cơ chế sinh học của cơ thể và đòi hỏi minh bạch tối đa về nguồn gốc xuất xứ.

Vì vậy, sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng không phải là rào cản, mà là cơ hội sàng lọc tự nhiên của thị trường. Những doanh nghiệp nắm bắt được bản chất của xu hướng tiêu dùng mới, lấy sức khỏe bền vững, vẻ đẹp nguyên bản và tính minh bạch làm trọng tâm, sẽ là những đơn vị dẫn dắt cấu trúc mới của thị trường chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp trong tương lai.

Trước sự thay đổi của người tiêu dùng, Công ty Xuân Thanh đã có những bước đi như thế nào để đáp ứng nhu cầu thị trường?

CEO Xuân Thanh: Sự biến động của thị trường cùng nhận thức nâng cao của người tiêu dùng đã biến vẻ đẹp và sức khỏe bền vững thành bộ tiêu chí lựa chọn hàng đầu. Thấu hiểu tâm lý đó, Xuân Thanh lựa chọn mô hình nâng cao chất lượng từ gốc. Doanh nghiệp tập trung tìm kiếm và hợp tác phân phối các sản phẩm thuộc lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, làm đẹp. Danh mục hợp tác có các giải pháp được doanh nghiệp giới thiệu là ứng dụng công nghệ Real Hydrogen, công nghệ chăm sóc và tái tạo da từ Hàn Quốc. Doanh nghiệp cũng cho biết đang phát triển thêm các sản phẩm chăm sóc chuyên biệt, trong đó có PDRNRx.

Doanh nghiệp đã dành khoảng 3 năm tìm hiểu trước khi đưa sản phẩm PDRNRx vào danh mục kinh doanh. Bà kỳ vọng sản phẩm góp phần mở rộng lựa chọn chăm sóc cá nhân cho phụ nữ Việt Nam

Thành lập năm 2015, Công ty Xuân Thanh hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và làm đẹp. Theo đại diện doanh nghiệp, các sản phẩm được lựa chọn trên cơ sở tìm hiểu thông tin và đánh giá trước khi hợp tác phân phối tại Việt Nam. Trải qua hơn 10 năm, với sự nỗ lực không ngừng học hỏi và cập nhật những công nghệ tối ưu, tất cả những sản phẩm mà Xuân Thanh đưa ra thị trường đều phải được tìm hiểu, nghiên cứu rất kỹ lưỡng trước khi hợp tác thành nhà phân phối độc quyền và đưa sản phẩm về với người tiêu dùng Việt Nam.

Thay vì chạy theo số lượng, doanh nghiệp đặt trọng tâm vào tính minh bạch về nguồn gốc, kiểm định chất lượng nghiêm ngặt và hiệu quả thực tế. Việc trở thành đối tác phân phối độc quyền cho nhiều dòng sản phẩm chuyên sâu quốc tế chính là bước đi chiến lược giúp Xuân Thanh đáp ứng chính xác nhu cầu khắt khe của tệp khách hàng hiện đại.

Những doanh nghiệp nắm bắt được bản chất của xu hướng tiêu dùng mới, sẽ là đơn vị dẫn dắt cấu trúc của thị trường chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp trong tương lai. CEO Xuân Thanh cho biết.

Bên cạnh hoạt động phân phối sản phẩm, doanh nghiệp cho biết đang kết hợp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, làm đẹp với hoạt động truyền thông và sự kiện. Bà Xuân Thanh có thể chia sẻ cụ thể hơn về mô hình này?

CEO Xuân Thanh: Thay vì chỉ bán sản phẩm hay chạy theo doanh số ngắn hạn, chúng tôi xây dựng một hệ sinh thái chăm sóc toàn diện. Mô hình của Xuân Thanh kết hợp chặt chẽ giữa chăm sóc bên ngoài và hỗ trợ sức khỏe bên trong.

Xuân Thanh tái cơ cấu thị trường dựa trên giá trị thực: Tập trung xây dựng niềm tin bằng chất lượng cốt lõi, sự minh bạch về nguồn gốc và đóng góp thiết thực cho cộng đồng. Đặc biệt, năm 2024 đánh dấu bước chuyển mình toàn diện khi chúng tôi phát triển chuyên sâu thêm mảng Truyền thông và Sự kiện, giúp lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa thông điệp lấy "Nhân" làm gốc.

Trong thời đại công nghệ, thương hiệu không còn được đo chỉ bằng doanh số. Một doanh nghiệp có thể tăng trưởng nhanh, nhưng sẽ khó đi đường dài nếu thiếu trách nhiệm tạo dựng giá trị cho cộng đồng. Quan điểm của bà về vấn đề này ra sao?

CEO Xuân Thanh: Tôi hoàn toàn đồng ý. Một doanh nghiệp có thể tăng trưởng rất nhanh về mặt số liệu, nhưng sẽ khó bền vững nếu tách rời khỏi cộng đồng. Tại Xuân Thanh, trách nhiệm xã hội được xác định là một trong 5 trụ cột phát triển hàng đầu. Chúng tôi đặt triết lý lấy "Nhân" làm gốc cùng tinh thần "Cho đi để còn mãi" làm kim chỉ nam xuyên suốt hành trình hoạt động.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp tham gia một số chương trình hỗ trợ cộng đồng. Các hoạt động gồm trao tặng 100 chăn ấm, quà Trung thu và tiền mặt cho các hộ nghèo tại Tuyên Quang; hỗ trợ 35 hộ dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại địa phương năm 2024; tham gia cứu trợ tại Thái Nguyên sau lũ năm 2025.... Ngoài ra, chúng tôi còn đồng hành cùng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; đồng hành cùng Hành trình Kết nối Yêu thương trao tặng 2,785 tỷ đồng cho Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam (năm 2018).

Xuân Thanh đã được trao tặng biểu trưng “Trái tim vàng vì cộng đồng” tại Hội chợ Tết Ba Miền 2024. Lời cam kết "đi đến đâu để lại dấu ấn và phát triển cộng đồng đến đó" giúp Xuân Thanh tiếp tục lan tỏa những giá trị tử tế và bền vững trong tương lai.

Nhìn lại chặng đường hơn 10 năm phát triển với những thành tựu đạt được, cảm xúc của bà lúc này như thế nào?

CEO Xuân Thanh: Đó là sự tự hào nhưng cũng đi kèm với trách nhiệm lớn lao. Những giải thưởng như Sao Vàng Đất Việt 2018, Cúp Thương hiệu Châu Á - Thái Bình Dương 2019 tại Malaysia, hay Top 10 Thương hiệu - Nhãn hiệu nổi tiếng Đất Việt 2020 là minh chứng cho sự tin tưởng của thị trường. Bằng khen từ Bộ Y tế tại Triển lãm Quốc tế Chuyên ngành Y Dược Việt Nam (2018) cũng là động viên rất lớn cho đội ngũ của chúng tôi. Về cá nhân, danh hiệu “Người phụ nữ vì sắc đẹp phụ nữ Việt” (2017) và “Đại sứ sức khỏe và sắc đẹp” (2024) nhắc nhở tôi phải luôn kiên định với sứ mệnh mang lại giá trị thực cho người tiêu dùng.

Xin cảm ơn những chia sẻ rất tâm huyết của bà!