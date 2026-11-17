Mới đây, ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch Hội đồng sáng lập Tập đoàn Geleximco, Chủ tịch HĐQT ABBank, Chủ tịch Hiệp hội các Tổ chức Dịch vụ Phát triển Kinh doanh Việt Nam (VABSO), cùng hoa hậu, á hậu và các người đẹp trong Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2026 đã đến thăm iCAUR, tìm hiểu hai mẫu xe iCAUR V23 và V27.

Hai mẫu SUV V23 thuần điện và V27 sử dụng công nghệ REEV dự kiến được mở bán tại Việt Nam từ tháng 12/2026, lắp ráp trong nước và hiện nhận đặt cọc với mức từ 500.000 đồng/xe.

Tại Việt Nam, các mẫu xe mang thương hiệu iCAUR (thuộc Tập đoàn Chery) cũng do Geleximco phân phối, tương tự hai thương hiệu Omoda & Jaecoo.

Đại gia Vũ Văn Tiền (Chủ tịch Hội đồng sáng lập Geleximco, Chủ tịch HĐQT ABBank) cùng dàn hoa hậu, á hậu và các người đẹp trong Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2026.

Hồi cuối tháng 10/2025, Tập đoàn Geleximco (Việt Nam) và Tập đoàn Chery (Trung Quốc) đã tổ chức lễ khởi công dự án Nhà máy sản xuất ô tô Gel - O&J.

Dự án được triển khai theo hai giai đoạn trong giai đoạn 2025-2029, được đánh giá là một trong những dự án có quy mô lớn, hiện đại của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam, đồng thời là nhà máy lắp ráp ô tô Trung Quốc đầu tiên tại Việt Nam.

Đại gia Vũ Văn Tiền và các người đẹp của Hoa hậu Việt Nam 2026 chụp hình cùng xe của hãng.

Nhà máy sản xuất ô tô Gel - O&J có tổng vốn đầu tư khoảng 320 triệu USD, được triển khai trên diện tích hơn 380.000m², với công suất thiết kế giai đoạn I đạt khoảng 120.000 xe/năm. Nhà máy được định hướng sản xuất đa dạng các dòng xe sử dụng động cơ xăng, xe hybrid và xe điện trên cùng hệ thống dây chuyền hiện đại.

Theo ông Nguyễn Huy Hoàng, Tổng Giám đốc CTCP Khu công nghiệp Geleximco Hưng Phú, nhà máy hiện đã đi vào hoạt động sản xuất và dự kiến vận hành toàn bộ dây chuyền lắp ráp trong tháng 11/2026.

Việc đưa nhà máy vào hoạt động không chỉ góp phần nâng cao tỷ lệ lấp đầy của khu công nghiệp mà còn mở ra cơ hội hình thành chuỗi cung ứng công nghiệp hỗ trợ, thu hút thêm các doanh nghiệp sản xuất linh kiện, logistics và dịch vụ liên quan.

Omoda & Jaecoo là hai thương hiệu ô tô thuộc Tập đoàn Chery, hiện có mặt tại 64 quốc gia và vùng lãnh thổ. Chery là một trong những nhà sản xuất ô tô lớn của Trung Quốc, đang đẩy mạnh mở rộng thị trường tại châu Âu và nhiều khu vực khác. Theo công bố của doanh nghiệp, Chery đã giữ vị trí dẫn đầu về xuất khẩu ô tô của Trung Quốc trong 23 năm liên tiếp.

Trên thị trường quốc tế, Omoda & Jaecoo ghi nhận doanh số 74.217 xe trong tháng 10/2026, tăng 75% so với cùng kỳ năm trước. Các mẫu Jaecoo J5, Jaecoo J7 và Omoda C5 đóng góp đáng kể vào kết quả này.