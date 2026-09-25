Doanh nhân Võ Thanh Sơn được bầu làm chủ tịch Liên đoàn Quần vợt TP Đà Nẵng

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Liên đoàn Quần vợt thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 19 thành viên, trong đó phần lớn là các doanh nhân đang hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

Ông Võ Thanh Sơn, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Bao bì Carton Hòa Bình, được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Quần vợt thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Liên đoàn Quần vợt thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026-2031

Trong nhiệm kỳ mới, Liên đoàn tập trung củng cố tổ chức, phát triển hội viên và mở rộng mạng lưới câu lạc bộ; đẩy mạnh phong trào tập luyện, thi đấu quần vợt trong cộng đồng; tổ chức các giải đấu chất lượng; phát hiện, đào tạo và bồi dưỡng vận động viên trẻ. Đồng thời, Liên đoàn tăng cường xã hội hóa, huy động nguồn lực từ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân; mở rộng quan hệ hợp tác với Liên đoàn Quần vợt Việt Nam và các địa phương trong cả nước.

Hiện nay trên địa bàn TP Đà Nẵng có hơn 60 câu lạc bộ tennis, thu hút gần 1000 hội viên là những người yêu bộ môn quần vợt tham gia, trong đó phần lớn là các doanh nhân hoạt động đa ngành nghề.

Đại hội đã thu hút sự quan tâm của người yêu bộ môn quần vợt tại TP Đà Nẵng

Đặc biệt, hướng đến ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), Liên đoàn quần vợt thành phố Đà Nẵng tổ chức giải quần vợt Đà Nẵng mở rộng 2026 - Tranh cúp Hòa Bình” Giải sẽ diễn ra từ ngày 2- 4/10/2026 tại Cụm sân Tuyên Sơn, và các cụm sân tennis trung tâm thành phố Đà Nẵng.

Theo Ban tổ chức, đến nay đã có 400 tay vợt đăng ký tham gia giải với 5 nội dung: Đôi Nam DTR : 1.240 (32-64 đôi); Đôi Nam-Nữ DTR: 1.230 ( 24-32 đôi) ; Đôi Nam DTR 1.320 (24-64 đôi); Đôi Nam DTR: 1.550 (24-32 đôi); Đôi Nam DTR 1.850 (16-24 đôi).

Ông Võ Thanh Sơn, Chủ tịch Liên đoàn quần vợt thành phố Đà Nẵng - Trưởng Ban tổ chức giải chia sẻ: Giải đấu là dịp để các vận động viên trên toàn quốc gặp gỡ giao lưu thi đấu, chia sẻ niềm đam mê và tăng cường sự gắn kết giữa cộng đồng quần vợt các địa phương. Thông qua giải đấu, Liên đoàn quần vợt thành phố Đà Nẵng mong muốn nhận được sự đồng hành, hưởng ứng và ủng hộ của các câu lạc bộ, hội nhóm và diễn đàn tennis trên toàn quốc cùng chung tay xây dựng và phát triển phong trào quần vợt tại thành phố Đà Nẵng ngày càng sôi nổi, chuyên nghiệp và bền vững.

Đến nay đã có 400 tay vợt đăng ký tham gia giải quần vợt Đà Nẵng mở rộng 2026

Cùng với việc góp phần phát triển phong trào quần vợt tại Đà Nẵng, Giải quần vợt Đà Nẵng mở rộng 2026 - Tranh Cúp Hòa Bình sẽ tạo điều kiện cho vận động viên được thi đấu giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ chiến thuật thi đấu quần vợt. Đồng thời, tạo điều kiện gặp gỡ, giao lưu giữa các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, và các tỉnh thành trong cả nước về tham gia, qua đó có thêm những mối quan hệ mới trong hợp tác kinh doanh và giới thiệu sản phẩm của nhau.