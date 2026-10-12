Doanh nhân Việt tại Kyushu (Nhật Bản) chung sức phát triển

Đây là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam tại khu vực Kyushu tăng cường kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy cơ hội hợp tác kinh doanh.

Ông Phạm Thanh Hoàng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Việt Nam tại Kyushu, phát biểu khai mạc chương trình.

Tham dự chương trình có Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka Trịnh Thị Mai Phương; Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Việt Nam tại Kyushu Phạm Thanh Hoàng cùng đông đảo đại diện doanh nghiệp Việt Nam ở khu vực.

Phát biểu tại chương trình, ông Phạm Thanh Hoàng nhấn mạnh vai trò của việc kết nối cộng đồng doanh nghiệp trong chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ hoạt động kinh doanh và mở rộng cơ hội hợp tác tại Kyushu nói riêng và Nhật Bản nói chung. Ông cũng đề cao tinh thần đoàn kết, chủ động thích ứng và cùng phát triển của các doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản.

Bà Trịnh Thị Mai Phương, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka, phát biểu tại sự kiện.

Chúc mừng nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, Tổng Lãnh sự Trịnh Thị Mai Phương ghi nhận nỗ lực của cộng đồng doanh nhân Việt Nam tại Kyushu, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường liên kết, đổi mới, tuân thủ pháp luật sở tại và đóng góp tích cực cho quan hệ kinh tế Việt Nam - Nhật Bản.

Tại sự kiện, ông Nguyễn Thành Trung, Lãnh sự Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, đọc thư chúc mừng của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng gửi cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài. Thư ghi nhận những nỗ lực vượt khó, đổi mới và phát triển của cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời đề cao vai trò kết nối đối tác quốc tế, thúc đẩy thương mại, đầu tư và đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Kyushu chụp ảnh lưu niệm cùng đại biểu, khách mời.

Với chủ đề “Kết nối doanh nhân – Chia sẻ cơ hội – Cùng phát triển”, chương trình dành thời gian thảo luận về các vấn đề thực tiễn trong kinh doanh tại Nhật Bản, như chính sách lưu trú, chi phí nhân công, quản trị tài chính và nhân sự, cạnh tranh, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi khó khăn và tìm kiếm cơ hội hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau. Phiên thảo luận do ông Nguyễn Duy Anh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch danh dự Hiệp hội Doanh nghiệp Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Việt Nam tại Kyushu, điều phối.

Chương trình góp phần tăng cường gắn kết cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Kyushu, phát huy vai trò kết nối của VTIK và thúc đẩy giao lưu thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Nhật Bản.