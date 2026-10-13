Doanh nhân Việt Nam trước yêu cầu đổi mới

Đồng hành phải nhìn thấy bằng kết quả

Phó chủ tịch UBND Tp.HCM Nguyễn Công Vinh đánh giá cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân giữ vai trò quan trọng trong từng chặng đường phát triển của thành phố, trực tiếp tạo ra của cải, việc làm, nguồn lực cho nền kinh tế và cùng chính quyền giải quyết nhiều vấn đề của quá trình phát triển đô thị.

Các doanh nghiệp TP.HCM tiêu biểu năm 2026 được tôn vinh trong dịp kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Tp.HCM có 42.423 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký hơn 329.000 tỷ đồng. Thành phố thu hút hơn 17,8 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, gấp 4,2 lần cùng kỳ, trong đó các dự án khoa học - công nghệ thu hút khoảng 1,66 tỷ USD. Tổng thu ngân sách đạt hơn 676.000 tỷ đồng, tăng 16,9%; GRDP tăng 9,06%.

Ông Nguyễn Công Vinh đưa ra ba thông điệp, trước hết là yêu cầu bộ máy quản lý nâng chất lượng phục vụ, rà soát quy trình, thủ tục, công khai thời gian xử lý và trách nhiệm của từng cơ quan, từng cán bộ. Doanh nghiệp không thể phải đi lại nhiều lần vì hướng dẫn thiếu nhất quán, cũng không thể để kiến nghị kéo dài do né tránh hoặc đùn đẩy trách nhiệm.

Thành phố sẽ tập trung xử lý những điểm nghẽn về đất đai, đầu tư, xây dựng, hạ tầng và các dự án tồn đọng; thúc đẩy kết nối giao thông, logistics, hạ tầng số và tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận vốn, công nghệ, nhân lực chất lượng cao, thị trường.

Ông Nguyễn Công Vinh nhấn mạnh: “Đồng hành cùng doanh nghiệp không phải là một khẩu hiệu. Đó phải là những thủ tục được rút ngắn, những khó khăn được giải quyết, những dự án được khơi thông, những ý tưởng kinh doanh có cơ hội trở thành sản phẩm, thành việc làm và giá trị mới cho xã hội. Chính quyền kiến tạo điều kiện; doanh nghiệp chủ động nắm bắt cơ hội; cả hai cùng trách nhiệm với tương lai phát triển của Thành phố”.

Tp.HCM đang bước vào giai đoạn có không gian phát triển rộng hơn, nguồn lực đa dạng hơn và yêu cầu cao hơn về chất lượng tăng trưởng. Việc kết nối các trung tâm công nghiệp, thương mại, dịch vụ, logistics, đổi mới sáng tạo với các vùng sản xuất và không gian đô thị mới tạo điều kiện hình thành những chuỗi giá trị có quy mô lớn hơn.

Lễ tôn vinh ghi nhận những doanh nghiệp duy trì tăng trưởng, tạo việc làm và đóng góp cho ngân sách, an sinh xã hội của TP.HCM.

Ông Vinh yêu cầu doanh nghiệp chủ động nâng nội lực, từ năng suất, quản trị, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học - công nghệ đến chuyển đổi xanh và phát triển nguồn nhân lực. Tính minh bạch, tuân thủ pháp luật, đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội được xem là nền tảng cho phát triển bền vững.

Cộng đồng doanh nhân cũng được đề nghị tham gia nhiều hơn vào góp ý, phản biện và hoàn thiện chính sách. Thành phố cần những ý kiến xuất phát từ thực tế sản xuất, kinh doanh, đồng thời kỳ vọng kinh nghiệm của các doanh nhân thành đạt có thể tiếp sức cho thế hệ trẻ và khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, làm giàu chính đáng.

Danh hiệu không phải điểm dừng

Chia sẻ tại sự kiện, ông Mai Hữu Tín - Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp Tp.HCM nhắc nhiều đến giá trị doanh nghiệp tạo ra cho người lao động, khách hàng, đối tác và xã hội. Theo ông, hành trình của doanh nhân Việt Nam được tạo nên từ những người dám nghĩ, dám làm, chấp nhận rủi ro và chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Họ biến ý tưởng thành sản phẩm, nguồn lực thành của cải, cơ hội thành việc làm. Phía sau mỗi doanh nghiệp còn có công sức của hàng triệu người lao động cùng tạo nên sản phẩm, dịch vụ và uy tín.

Ông Mai Hữu Tín cho rằng: “Một doanh nghiệp có thể lớn lên bằng doanh thu, tài sản và thị phần. Nhưng để đi thật xa, doanh nghiệp phải lớn lên bằng uy tín và niềm tin. Niềm tin của khách hàng. Niềm tin của người lao động. Niềm tin của đối tác. Và niềm tin của xã hội. Một doanh nhân tiêu biểu, vì vậy, không chỉ được nhìn nhận qua những gì mình đã đạt được, mà còn qua những giá trị mình tạo ra cho người khác và cho cộng đồng”.

Công nghệ đang thay đổi từng ngày, trí tuệ nhân tạo tác động trực tiếp đến cách doanh nghiệp làm việc, các tiêu chuẩn xanh cũng làm thay đổi cách thế giới sản xuất và tiêu dùng. Chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp tục được tổ chức lại, buộc doanh nghiệp phải nâng tốc độ đổi mới, cải thiện quản trị và năng suất để giữ thị trường, mở rộng hoạt động.

Cộng đồng doanh nghiệp TP.HCM được kỳ vọng tăng liên kết, nâng năng suất và mở rộng khả năng tham gia các chuỗi giá trị lớn.

Chuyển đổi số cần giúp doanh nghiệp vận hành tốt hơn, hiểu khách hàng hơn và ra quyết định nhanh hơn. Chuyển đổi xanh phải gắn với tiết kiệm tài nguyên, giảm tác động môi trường và đáp ứng yêu cầu của thị trường. Đầu tư vào con người vẫn giữ vai trò quyết định khi công nghệ và mô hình kinh doanh liên tục thay đổi.

Ông Tín cũng nhấn mạnh việc tăng liên kết giữa các doanh nghiệp. Doanh nghiệp lớn có thể mở thêm cơ hội cho doanh nghiệp nhỏ, đơn vị đi trước chia sẻ kinh nghiệm với đơn vị đi sau, doanh nghiệp đã có thị trường hỗ trợ đối tác cùng tham gia.

Liên đoàn Doanh nghiệp Tp.HCM thời gian tới sẽ tập trung nâng chất lượng góp ý, phản biện chính sách, tăng liên kết doanh nghiệp, hỗ trợ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng năng lực quản trị và mở rộng xúc tiến thương mại. Các chương trình hỗ trợ sẽ đi sát hơn với nhu cầu của từng nhóm doanh nghiệp.

Uy tín của Liên đoàn, theo ông Tín, phải được đo bằng những khó khăn được tháo gỡ, những kết nối được tạo ra, những cơ hội kinh doanh được mở thêm và giá trị thực tế doanh nghiệp nhận được.

Ông Tín mong muốn từ những doanh nghiệp mạnh của Tp.HCM sẽ có thêm những doanh nghiệp mạnh của Việt Nam; từ những thương hiệu Việt đã tạo được chỗ đứng, có thêm những tên tuổi được thị trường thế giới biết đến và trân trọng. Đội ngũ doanh nhân cũng được kỳ vọng dành nhiều hơn nguồn lực, kinh nghiệm cho sự phát triển của thành phố và đất nước.

100 doanh nghiệp, 96 doanh nhân Tp.HCM tiêu biểu năm 2026 Theo Quyết định số 6706/QĐ-UBND ngày 9/10/2026 của Chủ tịch UBND TP.HCM, có 100 doanh nghiệp và 96 doanh nhân được công nhận danh hiệu Doanh nghiệp, Doanh nhân Tp.HCM tiêu biểu năm 2026. 100 doanh nghiệp được vinh danh có tổng vốn chủ sở hữu 119.463 tỷ đồng. Doanh thu trong hai năm 2024, 2025 và 6 tháng đầu năm 2026 đạt 484.593 tỷ đồng, tổng lợi nhuận sau thuế 40.317 tỷ đồng, nộp ngân sách 41.629 tỷ đồng. Các doanh nghiệp này đang tạo việc làm ổn định cho 69.217 lao động và đã dành 563 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội.