Doanh nhân Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì gặp mặt đại biểu doanh nghiệp tiêu biểu nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2026.

Trải qua 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn có tính lịch sử, từ một nước nghèo, trình độ sản xuất lạc hậu, manh mún trở thành nước có thu nhập trung bình cao, đời sống Nhân dân ngày càng được cải thiện. Trong thành công chung đó, có sự đóng góp nhiệt thành, bền bỉ của đội ngũ doanh nhân Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc.

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, Đại hội XIV của Đảng đã vạch ra định hướng phát triển mới với mục tiêu phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân cho giai đoạn 2026-2030 từ 10%/năm trở lên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các đại biểu doanh nghiệp tiêu biểu tham dự cuộc gặp mặt nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2026.

Để có thể hoàn thành mục tiêu này, đòi hỏi cách nghĩ, cách làm mới, cũng như sự tập trung cao độ và nỗ lực, quyết tâm lớn.

Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV ban hành ngày 28/7/2026 đã yêu cầu đổi mới phát triển để hiện thực hóa khát vọng đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển thu nhập cao vào năm 2045, xác lập nền tảng cho tầm nhìn phát triển 100 năm tiếp theo của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng (2030-2130). Nghị quyết đề ra nhiệm vụ phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp theo các tầng liên kết, bổ trợ lẫn nhau với các chính sách hỗ trợ riêng biệt, có trọng tâm và mục tiêu cụ thể. Tập trung phát triển lực lượng doanh nghiệp dẫn dắt doanh nghiệp đầu chuỗi và hệ sinh thái công nghiệp có năng lực cạnh tranh cao gắn với nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả của lực lượng doanh nghiệp Việt Nam.

Cùng với Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 6/1/2026 về phát triển kinh tế nhà nước, Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, Đảng ta đã xác lập rõ vị thế, vai trò của lực lượng doanh nhân trong quá trình thực thi những định hướng, chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Như vậy, cùng với Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 6/1/2026 về phát triển kinh tế nhà nước, Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, Đảng ta đã xác lập rõ vị thế, vai trò của lực lượng doanh nhân trong quá trình thực thi những định hướng, chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Năm 2026 đã đi qua được ba phần tư chặng đường. Bối cảnh tình hình thế giới từ đầu năm đến nay tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Xung đột địa chính trị, cạnh tranh thương mại giữa các nước lớn, các vấn đề biến đổi khí hậu, an ninh truyền thống, an ninh phi truyền thống tiếp tục tác động tiêu cực tới mục tiêu tăng trưởng. Mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau hơn một năm triển khai, đạt được một số kết quả ban đầu nhưng vẫn tồn tại một số hạn chế, vướng mắc cần tập trung khắc phục.

Trong bối cảnh ấy, việc nước ta đạt được tốc độ tăng trưởng GDP quý III là 9,95%, tính chung 9 tháng năm 2026 là 9,01% cho thấy nỗ lực vượt bậc của cả hệ thống chính trị cũng như đội ngũ doanh nhân đã khắc phục mọi khó khăn, thách thức, đóng góp hiệu quả vào công cuộc phát triển của đất nước. Nhiều doanh nghiệp như Petrovietnam, Viettel, Vinamilk, Vietjet, Thaco, T&T, BRG… đã thể hiện tinh thần và sứ mệnh tiên phong trong nắm bắt khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ phát triển, lan tỏa hình ảnh doanh nhân Việt Nam sáng tạo, bản lĩnh và tinh thần phụng sự.

Bản lĩnh đi trước, mở đường chinh phục những không gian phát triển mới đòi hỏi đội ngũ doanh nhân Việt Nam hôm nay phải luôn đổi mới sáng tạo, có hoài bão và ước mơ hướng tới những mục tiêu cao hơn, xa hơn. (Trong ảnh: Đại biểu doanh nghiệp tiêu biểu tại cuộc gặp mặt nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2026).

Con đường và đích đến đã xác lập. Phía trước chúng ta là những lực cản như tăng trưởng kinh tế vẫn chủ yếu theo chiều rộng, dựa nhiều vào vốn, tài nguyên và lao động chi phí thấp; năng suất lao động, năng lực khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo còn thấp,... Bản lĩnh đi trước, mở đường chinh phục những không gian phát triển mới đòi hỏi đội ngũ doanh nhân Việt Nam hôm nay phải luôn đổi mới sáng tạo, có hoài bão và ước mơ hướng tới những mục tiêu cao hơn, xa hơn, vươn mình ra biển lớn trong cuộc chơi toàn cầu, đồng thời hoàn thành trách nhiệm xã hội cao cả. Khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam văn minh, hùng cường đang đặt trên vai đội ngũ doanh nhân năng động, dám nghĩ lớn, làm lớn vì tương lai tươi đẹp của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.