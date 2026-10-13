Doanh nhân Việt Nam thời kỳ mới phải kiến tạo giá trị, đồng hành cùng đất nước phát triển bền vững

Mỗi dịp Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 về, tôi lại có dịp nhìn lại chặng đường mà tôi cùng đội ngũ Pure Global đã đi qua, cũng như hành trình vươn mình của cả cộng đồng doanh nghiệp Việt.

Đứng trước kỷ nguyên mới - thời kỳ của chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hội nhập toàn cầu - sứ mệnh của người làm kinh doanh không còn gói gọn trong bài toán lợi nhuận. "Kiến tạo giá trị" và "Đồng hành cùng đất nước phát triển bền vững" đã trở thành kim chỉ nam, là lẽ sống và là trách nhiệm cao cả của mỗi doanh nhân Việt Nam".

Doanh nhân Nguyễn Thị Mẫu - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Pure Global

Tầm nhìn toàn cầu, Bản sắc Việt Nam

Tầm nhìn toàn cầu - Chuẩn hóa quốc tế và tư duy chuỗi giá trị

Kế thừa nền móng từ các thế hệ doanh nhân đi trước, thế hệ chúng tôi bước vào thời đại mới với một vị thế hoàn toàn khác: chủ động hơn, tri thức hơn và hội nhập sâu sắc hơn.

Tôi chọn đưa Pure Global đi theo con đường phát triển bền vững ngay từ gốc. Không dừng lại ở thương mại đơn thuần, Tôi kiên định với hai trụ cột: "Xanh từ gốc" và "Mở lối hội nhập toàn cầu". Tầm nhìn ấy hiện hữu qua tư duy kinh tế tuần hoàn - biến vỏ cam tưởng chừng bỏ đi hay những nông sản quen thuộc như sả chanh, tràm trà, mù u thành dòng tinh dầu và mỹ phẩm cao cấp, tự tin khẳng định vị thế thương hiệu Việt trên bản đồ quốc tế.

Doanh nhân Nguyễn Thị Mẫu bên vườn giống cây dược liệu

Bản sắc Việt Nam -Trách nhiệm xã hội và tình yêu thảo dược bản địa

Lấy chữ "Tâm" làm gốc, Tôi chọn trực tiếp gõ cửa từng vùng đất để tìm kiếm và đánh thức những vùng thảo dược quê hương. Bản sắc Việt nằm ở hành trình kề vai sát cánh cùng người nông dân: từ tự tay canh tác, thu hoạch tràm bản địa đến bao tiêu nông sản. Sự gắn kết ấy không chỉ giữ gìn "báu vật của đất mẹ" mà còn trao sinh kế bền vững, nâng tầm đời sống cho cộng đồng địa phương.

Kiến tạo giá trị: Từ sản phẩm vượt trội đến hệ sinh thái bền vững

Với Tôi, "kiến tạo giá trị" chưa bao giờ là một khẩu hiệu hoa mỹ, mà là kim chỉ nam cho mọi hành động. Tôi tin rằng một doanh nghiệp muốn vươn xa bền vững thì không thể chỉ dừng lại ở bài toán bán hàng, mà phải tạo ra chuỗi giá trị lan tỏa - bắt đầu từ từng giọt sản phẩm chất lượng cho đến một hệ sinh thái tuần hoàn, nhân văn.

Giá trị cho khách hàng: Trao giải pháp tối ưu, cam kết chất lượng vượt trội và lấy sự hài lòng làm thước đo thành công.

Giá trị cho xã hội: Chúng tôi tự chủ vùng trồng tràm bản địa, bắt tay cùng người nông dân thu mua sả chanh, tràm trà, mù u và tái sinh các phụ phẩm như vỏ cam. Mô hình này giúp giải quyết bài toán đầu ra cho nông sản, tạo việc làm ổn định cho cộng đồng địa phương, đồng thời giảm thiểu tối đa tác động đến môi trường.

Sản phẩm của doanh nhiệp do doanh nhân Nguyễn Thị Mẫu làm chủ được thị trường ưa chuộng.

Kiến tạo giá trị bền vững đòi hỏi người đứng đầu phải chọn "đường dài" thay vì những cơ hội ngắn hạn. Trước mỗi chiến lược hay sản phẩm mới, tôi luôn tự vấn: "Điều này mang lại giá trị thực sự nào cho xã hội và có bền vững cùng thời gian?"

Đồng hành cùng đất nước trong kỷ nguyên xanh và chuyển đổi số

Đứng trước bước ngoặt lịch sử khi Việt Nam hướng tới mục tiêu Net Zero 2050 và tăng tốc chuyển đổi số quốc gia, Pure Global xác định trách nhiệm của mình là tiên phong hành động. Tôi chuyển hóa hai định hướng lớn của đất nước thành hành trình thực thi cụ thể tại doanh nghiệp:

Chuyển đổi xanh - Tiên phong mô hình kinh tế tuần hoàn:

Tôi không đợi đến khi “xanh” thành tiêu chuẩn bắt buộc mới thay đổi. Ngay từ đầu, Pure Global đã xây dựng mô hình sản xuất giảm thiểu phát thải thông qua việc làm chủ vùng nguyên liệu tràm, tối ưu hóa nguồn tài nguyên và tái chế các phụ phẩm nông nghiệp như vỏ cam, vỏ sả. Bằng việc nâng tầm giá trị thảo dược bản địa, chúng tôi cùng cộng đồng thúc đẩy một nền kinh tế tuần hoàn, bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên cho thế hệ tương lai.

Chuyển đổi số - Chuẩn hóa vận hành và minh bạch chuỗi cung ứng:

Để bước ra biển lớn, công nghệ chính là đòn bẩy. Chuyển đổi số không chỉ giúp tôi tối ưu hóa năng suất, linh hoạt ứng biến trước biến động thị trường toàn cầu mà còn minh bạch hóa nguồn gốc sản phẩm - củng cố niềm tin tuyệt đối nơi khách hàng và đối tác quốc tế.

Hành trình xanh hóa và số hóa tại Pure Global không chỉ vì sự bứt phá của một doanh nghiệp, mà là lời khẳng định cam kết: Doanh nhân trẻ Việt Nam luôn sẵn sàng dấn thân, đưa thương hiệu Việt hòa cùng nhịp đập phát triển bền vững của quốc gia và thế giới.

Văn hóa doanh nghiệp và Đạo đức kinh doanh: Móng nền cho sự trường tồn

Nếu chiến lược là kim chỉ nam, thì văn hóa doanh nghiệp chính là nhịp đập - sức mạnh nội tại giúp doanh nghiệp vững vàng vượt qua mọi sóng gió.

Đạo đức kinh doanh thời đại mới thể hiện qua:

Sự minh bạch: Đặt tính minh bạch lên hàng đầu, từ quản trị điều hành đến chất lượng từng sản phẩm trao tay khách hàng.

Trách nhiệm xã hội: Gắn liền tăng trưởng với các chương trình bảo vệ môi trường, thực hành kinh tế tuần hoàn và trao sinh kế bền vững cho người nông dân vùng nguyên liệu.

Tinh thần nhân văn: Coi con người là trung tâm, xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, công bằng và giàu sự thấu hiểu — nơi mỗi nhân sự đều cùng chung một khát vọng cống hiến.

Kiên định với đạo đức kinh doanh lấy chữ "Tâm" làm gốc chính là con đường giúp Tôi nuôi dưỡng niềm tin trọn vẹn nơi khách hàng và tự tin vươn xa.

Khát vọng Pure Global: Khát vọng của Doanh nghiệp Việt

Là nhà sản xuất trực tiếp làm chủ vùng nguyên liệu tràm bản địa, Pure Global mang sứ mệnh khẳng định vị thế tinh dầu Việt trên bản đồ thế giới.

Khát vọng của Tôi không đo đếm bằng doanh thu, mà nằm ở hành trình nâng tầm thảo dược quê hương thành niềm tự hào thương hiệu quốc gia.

Tôi nỗ lực định danh Việt Nam là điểm sáng chất lượng trên thị trường toàn cầu — nơi mỗi giọt tinh dầu ra đời đều kết tinh từ chuẩn mực quốc tế, sự minh bạch và tình yêu sâu sắc với đất mẹ.

Đây cũng là lời cam kết của Pure Global trong việc đồng hành cùng người nông dân, biến tài nguyên bản địa thành sinh kế bền vững và đưa hai tiếng "Việt Nam" tự tin ghi dấu ấn rực rỡ trên trường quốc tế.