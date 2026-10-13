Doanh nhân Việt Nam góp phần nâng cao vị thế của nền kinh tế trong tiến trình hội nhập
Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn gửi thư chúc mừng tới đội ngũ doanh nhân và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Trong thư, Bộ trưởng nhấn mạnh vai trò của các thế hệ doanh nhân Việt Nam đã góp phần nâng cao năng lực nội sinh, sức cạnh tranh và vị thế của nền kinh tế Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế.
Sáng 13/10, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, thay mặt Bộ Tài chính gửi thư chúc mừng tới đội ngũ doanh nhân và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam.
Nguồn Doanh nhân & Công lý: https://doanhnhan.congly.vn/doanh-nhan-viet-nam-gop-phan-nang-cao-vi-the-cua-nen-kinh-te-trong-tien-trinh-hoi-nhap.html