Doanh nhân Việt Nam được vinh danh tại Global Economic Forum 2026: Longevity mở ra cơ hội mới cho kinh tế sức khỏe

Doanh nhân Lê Nga nhận giải MMC Global Leadership Award 2026

Một trong những điểm nhấn tại Diễn đàn Global Economic Forum 2026 chính là sự ghi nhận mức độ quan tâm ngày càng lớn của cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư quốc tế đối với kinh tế sức khỏe, y học dự phòng và lĩnh vực trường thọ (Longevity).

Diễn ra từ ngày 10 đến 14/10/2026 tại Bangkok, Thái Lan, Hội nghị thường niên lần thứ hai của Global Economic Forum 2026 (GEF 2026) mang chủ đề “Kiến tạo những nền kinh tế có khả năng thích ứng - Thúc đẩy tăng trưởng bền vững toàn cầu” dự kiến thu hút hơn 5.000 đại biểu, đại diện các tổ chức và doanh nghiệp đến từ hơn 100 quốc gia.

Theo thông tin từ ban tổ chức, diễn đàn được định vị là nền tảng kết nối các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo doanh nghiệp, tổ chức quốc tế, chuyên gia và giới đầu tư nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế xuyên biên giới, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Trong khuôn khổ chương trình vinh danh tại diễn đàn, bà Lê Nga, được biết đến với tên quốc tế Helen Nga Le, Nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc HelenCare, đã được trao MMC Global Leadership Award 2026.

Giải thưởng thuộc chương trình ghi nhận những cá nhân và tổ chức có đóng góp trong hoạt động lãnh đạo, đổi mới sáng tạo, hợp tác quốc tế và phát triển bền vững. Theo tiêu chí chung của chương trình giải thưởng GEF, năng lực lãnh đạo, khả năng thúc đẩy hợp tác và tạo ra tác động tích cực là những yếu tố được đề cao.

MMC Global Leadership Award 2026 đã được trao tặng cho Helen Nga Le

Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh và chăm sóc sức khỏe, bà Lê Nga đã phát triển HelenCare theo định hướng kết nối các giải pháp y học quốc tế, đặc biệt là y học sinh học Thụy Sĩ, với nhu cầu chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật và nâng cao chất lượng sống tại Việt Nam.

Trong những năm gần đây, doanh nghiệp tiếp tục mở rộng định hướng sang lĩnh vực Longevity, tập trung vào chăm sóc sức khỏe cá nhân hóa, dự phòng và kéo dài số năm sống khỏe mạnh.

Việc được vinh danh tại Bangkok đánh dấu một cột mốc trong hành trình phát triển các sáng kiến chăm sóc sức khỏe và hợp tác y tế quốc tế của nữ doanh nhân Việt Nam.

Chia sẻ ngay tại buổi lễ, bà Lê Nga cho biết: “Đối với tôi, lãnh đạo không chỉ là xây dựng một doanh nghiệp thành công, mà còn là tạo ra những giá trị có thể đóng góp lâu dài cho cộng đồng. Tôi tin rằng một nền kinh tế bền vững phải bắt đầu từ những con người khỏe mạnh. Đầu tư vào sức khỏe chính là đầu tư vào tương lai.”

Một trong những nội dung đáng chú ý tại diễn đàn là sự nổi lên của Longevity Economy – nền kinh tế gắn với nhu cầu sống khỏe, sống lâu và duy trì chất lượng sống trong bối cảnh dân số già hóa.

Sự phát triển của y học dự phòng, công nghệ chẩn đoán, dữ liệu sức khỏe, chăm sóc cá nhân hóa và các mô hình tích hợp y tế - nghỉ dưỡng được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo động lực cho thị trường trong những năm tới.

Bà Lê Nga tin rằng một nền kinh tế bền vững phải bắt đầu từ những con người khỏe mạnh

Doanh nghiệp đặt mục tiêu xây dựng mạng lưới 6 trung tâm Longevity tại châu Á đến năm 2030. Đây là chiến lược phát triển dài hạn, trong đó năng lực chuyên môn y tế, tiêu chuẩn chất lượng, hiệu quả vận hành và khả năng mở rộng mô hình sẽ là những yếu tố quan trọng quyết định tính bền vững của dự án.

Theo bà Lê Nga, Việt Nam có những điều kiện thuận lợi để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị chăm sóc sức khỏe và Longevity tại châu Á, nhờ sự phát triển của tầng lớp trung lưu, nhu cầu chăm sóc sức khỏe chất lượng cao và tiềm năng kết hợp dịch vụ y tế với du lịch nghỉ dưỡng.

Sự hiện diện của doanh nghiệp Việt Nam tại Global Economic Forum 2026, cùng giải thưởng dành cho Nhà sáng lập HelenCare, cho thấy nỗ lực tham gia vào các diễn đàn hợp tác quốc tế và tìm kiếm vị thế trong một lĩnh vực đang phát triển.

Trong bối cảnh thế giới hướng tới những nền kinh tế có khả năng thích ứng và tăng trưởng bền vững, đầu tư vào sức khỏe con người không chỉ là một lựa chọn cá nhân mà ngày càng trở thành một vấn đề có ý nghĩa chiến lược đối với doanh nghiệp và xã hội.