Doanh nhân Việt lan tỏa tri thức qua những trang sách

Toàn cảnh lễ khai mạc Tuần lễ Doanh nhân và Sách năm 2026 và vinh danh "Top 10 sách hay do Doanh nhân Việt viết" tại Đường sách TP. Hồ Chí Minh ngày 6/10/2026.

Lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng doanh nhân

Hình thành từ năm 2020, Tuần lễ Doanh nhân và Sách do Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn tổ chức thường niên từ năm 2020 đến năm 2025, đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của cộng đồng doanh nhân yêu sách tại Đường sách TP. Hồ Chí Minh.

Tiếp nối hành trình này, năm 2026, Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức sự kiện, nhằm khơi dậy tinh thần tự học, thúc đẩy văn hóa đọc, viết và học tập suốt đời trong cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp.

Tuần lễ nằm trong chuỗi hoạt động Tháng Doanh nhân năm 2026 của Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM, với chủ đề "Doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh: Dấu ấn và khát vọng". Sự kiện đồng thời thuộc kế hoạch chào mừng 74 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách của Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM.

Theo nhà báo Trần Hoàng - Phó tổng giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM, sự kiện không chỉ là nơi giới thiệu sách, kết nối doanh nhân với tri thức mà còn tạo cơ hội chia sẻ trải nghiệm, trao truyền những giá trị tích lũy trong hành trình kinh doanh và cuộc sống.

Cổng chào hoành tráng của sự kiện Tuần lễ Doanh nhân và Sách năm 2026 đặt tại lối vào Đường sách TP.HCM.

Vinh danh Top 10 sách hay do Doanh nhân Việt viết năm 2026

Điểm nhấn của tuần lễ là hoạt động vinh danh "Top 10 sách hay do Doanh nhân Việt viết" năm 2026. Các tác phẩm được tuyển chọn từ 67 đầu sách đủ điều kiện do các đơn vị xuất bản, phát hành và doanh nhân đề cử, với nhiều chủ đề từ quản trị doanh nghiệp, phát triển bản thân đến sức khỏe tinh thần và trí tuệ nhân tạo.

Bảng thông tin lịch trình sự kiện chi tiết của Tuần lễ Doanh nhân và Sách năm 2026 thu hút sự chú ý của người tham quan

Ông Ngô Vi Đồng - Chủ tịch Hội đồng Sách Doanh nhân, cho biết các tác phẩm năm nay có nội dung đa dạng, vừa chia sẻ kiến thức quản trị, vừa đề cập đến những vấn đề thiết thực đối với đời sống và sự phát triển của doanh nhân, giúp mở rộng góc nhìn và tiếp cận tri thức mới.

Trong số các tác phẩm được vinh danh, sách Living Truth - Sống thật của ông Trần Tiến Công mang đến thông điệp về việc nhận diện và theo đuổi ước mơ, đam mê để sống một cuộc đời ý nghĩa. Tác giả bày tỏ niềm tự hào khi tác phẩm được độc giả và hội đồng tuyển chọn ghi nhận.

Bảng công bố danh sách "Top 10 sách hay do Doanh nhân Việt viết" năm 2026 được trưng bày tại sự kiện.

Trong khi đó, bà Lê Thị Thanh Lâm - nguyên Phó tổng Giám đốc Công ty CP Saigon Food, chia sẻ cuốn Người giữ thời gian không tập trung vào câu chuyện kinh doanh mà ghi lại những trải nghiệm đời thường trong quá trình chăm sóc cha khi tuổi già. Qua tác phẩm, bà mong muốn gợi mở sự thấu hiểu, sẻ chia và nhắc nhở mỗi người dành nhiều thời gian hơn cho cha mẹ.

Ban tổ chức cùng các đại biểu, khách mời chụp ảnh lưu niệm trên sân khấu chính của lễ khai mạc.

Tuần lễ Doanh nhân và Sách năm 2026 diễn ra đến hết ngày 10/10, với các hoạt động triển lãm sách, giao lưu, ra mắt sách và hội thảo chuyên đề "Xây dựng doanh nghiệp học tập trong thành phố học tập", góp phần lan tỏa tri thức và khuyến khích văn hóa đọc trong cộng đồng.