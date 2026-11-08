Doanh nhân và bước chạy vào kỷ nguyên mới

Các thành viên khởi động, làm nóng cơ thể trước buổi tập. Ảnh: Trương Hiện

Chạy để làm chủ bản thân

Ông Đặng Trung, Giám đốc Công ty Bếp Vũ Sơn - Bình Phước, chọn cự ly 10km làm mục tiêu tại mùa giải năm nay. Ông cho rằng đây là thử thách vừa sức, đủ để mỗi người kiểm tra sự bền bỉ và vượt qua giới hạn của chính mình.

Ông Đặng Trung, Giám đốc Công ty Bếp Vũ Sơn - Bình Phước, chia sẻ: “Cuối năm, công việc và chỉ tiêu kinh doanh thường dồn dập. Chạy bộ giúp tôi cân bằng, sắp xếp mọi việc tốt hơn, từ đó hỗ trợ điều hành công ty hiệu quả hơn. Ngoài kiếm tiền, chúng tôi còn kiếm mồ hôi để cân bằng công việc, cuộc sống và vun đắp hạnh phúc gia đình”.

Với những doanh nhân thường xuyên phải đưa ra quyết định, dành thời gian vận động cũng là cách tái tạo năng lượng sau những giờ làm việc căng thẳng. Từ mục tiêu của từng cá nhân, phong trào chạy bộ dần trở thành hoạt động gắn kết các thành viên trong doanh nghiệp.

Các doanh nhân, nhân viên cùng duy trì nhịp chạy trên cung đường buổi sớm, hướng đến ngày hội Đồng Nai marathon 2026. Ảnh: Trương Hiện

Tại Công ty cổ phần Tập đoàn BDC, có 50% nhân viên đã đăng ký tham gia các cự ly của giải. Chị Phan Thị Hoa, phụ trách Bộ phận Văn hóa doanh nghiệp và đào tạo, cho biết các buổi chạy tập trung vừa giúp mọi người rèn luyện thể lực, vừa tạo cơ hội gắn kết đồng nghiệp.

“Tôi tự hào vì giải được tổ chức ngay tại quê hương, nơi có những cung đường đẹp và không khí trong lành. Khi cùng nhau tập luyện, chúng tôi có thêm năng lượng tích cực, thêm động lực duy trì thói quen vận động và tinh thần đồng đội” - chị Hoa chia sẻ.

Cán bộ, nhân viên Công ty cổ phần Tập đoàn BDC và doanh nghiệp tại Bình Phước thể hiện tinh thần quyết tâm, sẵn sàng tham gia các hoạt động hướng đến Đồng Nai marathon 2026. Ảnh: Trương Hiện

Lan tỏa từ doanh nghiệp đến cộng đồng CEO

Từ hoạt động trong công ty, tinh thần rèn luyện còn được kết nối với chương trình “Làm chủ kinh doanh”, nơi quy tụ các giám đốc, CEO đến từ nhiều địa phương. Ông Lê Văn Dũng, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn BDC, gọi việc chạy bộ là một “game lãnh đạo bản thân” thử thách giúp mỗi người rèn tính kỷ luật và chủ động chăm sóc sức khỏe.

Ông Dũng cho biết, đặc thù công việc văn phòng khiến nhiều lãnh đạo phải ngồi trong thời gian dài. Việc duy trì vận động phù hợp giúp cải thiện thể trạng, đồng thời hỗ trợ tinh thần khi trở lại với công việc.

Ông Lê Văn Dũng, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn BDC, xem chạy bộ là một cách rèn luyện sức khỏe và tinh thần làm chủ bản thân. Ảnh: Minh Huệ

Trong những ngày cuối năm bận rộn, các buổi chạy sớm trở thành khoảng thời gian để doanh nhân và nhân viên cùng vận động, động viên nhau và tích lũy thể lực. Những phẩm chất được rèn trên đường chạy như sự kiên trì, tính kỷ luật và tinh thần không bỏ cuộc cũng là điều cần thiết trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

“Chúng tôi tổ chức hoạt động này vì nhận thấy sức khỏe cần được duy trì để đáp ứng công việc. Chạy bộ không làm chúng tôi mất năng lượng; ngược lại, vận động giúp tinh thần tích cực hơn, để khi bước vào công việc có thể tập trung và làm việc hiệu quả hơn” - ông Lê Văn Dũng, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn BDC nhấn mạnh.

Giải Đồng Nai marathon – Trường Tươi Group lần thứ III năm 2026, Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai sẽ diễn ra ngày 28 và 29-11 tại phường Bình Phước. Với những doanh nhân tham gia giải, mỗi bước chạy trên quê hương không chỉ hướng đến vạch đích, mà còn thể hiện niềm tự hào và tinh thần sẵn sàng bước vào một hành trình mới.