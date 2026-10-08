Doanh nhân trẻ sáng tạo, tiên phong trong chuyển đổi số

Anh Vi Nhất Trường được bầu làm Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Với chủ đề “Đoàn kết, tiên phong, đổi mới, bứt phá và phát triển”, nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Ngãi đoàn kết, xây dựng trở thành tổ chức Hội đoàn kết, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại và có uy tín, mái nhà chung của đội ngũ doanh nhân trẻ trên toàn tỉnh. Hội phát huy vai trò đại diện, tập hợp, kết nối và hỗ trợ doanh nghiệp, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên; xây dựng cộng đồng doanh nhân trẻ có bản lĩnh, khát vọng, đạo đức kinh doanh, năng lực đổi mới sáng tạo và trách nhiệm xã hội; phát huy hiệu quả nguồn lực, tăng cường liên kết để Hội trở thành cầu nối tin cậy giữa doanh nghiệp với chính quyền, giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, giữa Quảng Ngãi với mạng lưới doanh nhân trong nước và quốc tế.

Hội phấn đấu phát triển tổ chức hội đạt từ 500 hội viên chính thức trở lên; 100% hội viên được số hóa thông tin, có hồ sơ hội viên và được quản lý trên hệ thống dữ liệu chung. Hằng năm, Hội tổ chức tối thiểu 4 chương trình kết nối giao thương, xúc tiến thương mại và đầu tư, có ít nhất 1 chương trình đối thoại giữa doanh nghiệp với lãnh đạo tỉnh/các sở, ngành; tổ chức 2 chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức quản trị, chuyển đổi số, công nghệ hoặc pháp lý mỗi năm cho hội viên. Hội phấn đấu vận động nguồn lực thực hiện các chương trình an sinh xã hội tối thiểu 1 tỷ đồng/năm….

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Hội doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm ghi nhận và biểu dương kết quả đã đạt được của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ qua. Quảng Ngãi đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, với không gian, tiềm năng, cơ hội mới và phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030. Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế quốc gia; không có lớp doanh nhân dám nghĩ, dám làm thì không có tăng trưởng hai con số. Vì vậy, chính quyền Quảng Ngãi không coi doanh nghiệp, doanh nhân, nhất là doanh nhân trẻ là đối tượng hỗ trợ mà là lực lượng xây dựng tương lai. Thành công của doanh nghiệp, doanh nhân cũng là thành công của tỉnh. Quảng Ngãi sẽ tiếp tục đối thoại với doanh nghiệp theo chuyên đề hằng quý; thực hiện nguyên tắc một đầu mối, một thời hạn trong tiếp nhận và trả lời kiến nghị; không để tình trạng hồ sơ của doanh nghiệp quá hạn; lấy hiệu quả giải quyết công việc cho doanh nghiệp làm thước đo chất lượng phục vụ.

Ban Chấp hành Hội doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt Đại hội.

Thời gian qua, hoạt động của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Ngãi đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tổ chức Hội từng bước được củng cố, mạng lưới hội viên ngày càng mở rộng; các hoạt động kết nối, hỗ trợ sản xuất kinh doanh, xúc tiến thương mại, đối thoại chính sách, văn hóa – thể thao và an sinh xã hội được duy trì. Vai trò, hình ảnh và trách nhiệm xã hội của đội ngũ doanh nhân trẻ ngày càng được khẳng định. Quan trọng hơn, hai tổ chức hội Quảng Ngãi và Kon Tum (cũ) đã hình thành thế mạnh có tính bổ trợ cho nhau. Đây chính là nguồn lực quan trọng để xây dựng Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập phát triển mạnh mẽ hơn. Hình ảnh người doanh nhân trẻ không chỉ được thể hiện qua năng lực sản xuất, kinh doanh mà còn qua tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng như xây dựng nhà tình nghĩa, hỗ trợ gia đình chính sách, người có công, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cứu trợ thiên tai, tiếp sức mùa thi và các hoạt động cộng đồng.