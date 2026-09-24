Doanh nhân trẻ Quảng Trị tập trung chuyển đổi số, chuyển đổi xanh

Các diễn giả, đại diện Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và các cơ quan liên quan trao đổi tại phiên làm việc. (Ảnh: BÁ CƯỜNG)

Phát biểu khai mạc Phiên đối thoại, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Nguyễn Như Kiên nhấn mạnh: chuyển đổi số, chuyển đổi xanh” đang trở thành các yêu cầu gắn trực tiếp với năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và địa phương. Với Quảng Trị, lựa chọn này càng có cơ sở khi tỉnh đã xác định đột phá chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính, đồng thời triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số và chuyển đổi xanh giai đoạn 2026-2030.

Trong bối cảnh địa phương đang có những nền tảng tăng trưởng tích cực, vấn đề không chỉ là thu hút các dự án lớn mà còn phải tạo cơ hội để doanh nghiệp địa phương tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị, trở thành nhà cung ứng, đối tác công nghệ và dịch vụ.

Các dự án lớn cần được xem là hạt nhân hình thành hệ sinh thái doanh nghiệp địa phương, giúp gia tăng giá trị ở lại địa phương. Bên cạnh Hành lang kinh tế Đông-Tây, Quảng Trị có cơ hội hình thành một hành lang thứ hai về dữ liệu, công nghệ, tiêu chuẩn xanh và liên kết doanh nghiệp, qua đó giúp doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị.

Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam phát biểu ý kiến tại phiên đối thoại. (Ảnh: BÁ CƯỜNG)

Đồng tình với nhận định trên, Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam khẳng định: tỉnh sẽ tiếp tục cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh số hóa thủ tục, tăng tính công khai, minh bạch và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước.

Những vấn đề thuộc thẩm quyền của tỉnh, tỉnh sẽ phải chủ động giải quyết. Những vấn đề cần phối hợp, có cơ quan chịu trách nhiệm theo đến cùng. Những vấn đề vượt quá thẩm quyền của tỉnh thì phải kịp thời tổng hợp, báo cáo, kiến nghị với Trung ương.

Đồng chí Hoàng Nam đề nghị các sở, ngành liên quan tiếp nhận, phân loại những vấn đề doanh nghiệp đặt ra, xác định rõ từng việc gì giải quyết ngay, việc gì cần từ chính quyền tháo gỡ cho doanh nghiệp, chuyển sang chính quyền và doanh nghiệp cùng kiến tạo phát triển.

Trong khuôn khổ Phiên đối thoại, các tham luận đã tập trung tìm kiếm những giải pháp cụ thể gắn với hai trụ cột chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, với các nội dung về đưa nông sản, sản phẩm OCOP Quảng Trị lên các sàn thương mại điện tử; phát triển nông nghiệp xanh, tuần hoàn, hữu cơ thích ứng biến đổi khí hậu; chuyển dịch mô hình, mở rộng hệ sinh thái doanh nghiệp trong kỷ nguyên AI và kinh tế xanh.

Phiên đối thoại mở là nội dung trọng tâm của chương trình, với sự tham gia của đại diện Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Quảng Trị, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, các chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp.

Các đại biểu chia sẻ ý kiến, ý tưởng, giải pháp. (Ảnh: BÁ CƯỜNG)

Các ý kiến tập trung phản ánh khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị từ thực tiễn sản xuất, kinh doanh; đồng thời cùng cơ quan quản lý, chuyên gia trao đổi, tìm kiếm giải pháp nâng cao năng lực quản trị, thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tháo gỡ điểm nghẽn và mở rộng không gian phát triển cho doanh nghiệp, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng “hai con số” của tỉnh và cả nước.

Những vướng mắc, kiến nghị và đề xuất từ thực tiễn doanh nghiệp tại phiên đối thoại sẽ được Ban tổ chức tổng hợp, chuyển tới các vòng đối thoại tiếp theo của VPSF 2026. Mỗi ý kiến cụ thể của doanh nghiệp sẽ là nguồn thông tin quan trọng cho quá trình hoàn thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và tạo thêm động lực phát triển cho khu vực kinh tế tư nhân.