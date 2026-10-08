Doanh nhân trẻ Quảng Ngãi - lực lượng xây dựng tương lai

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Ngãi khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Theo anh Vy Nhất Trường, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Ngãi, đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong bối cảnh Quảng Ngãi bước vào một giai đoạn hoàn toàn mới sau sáp nhập.

Không gian hoạt động được mở rộng; số lượng hội viên, ngành nghề, địa bàn và tiềm năng liên kết gia tăng. Đồng thời, doanh nghiệp đang đứng trước những thay đổi nhanh chóng về công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, thương mại điện tử, tiêu chuẩn xanh, yêu cầu phát triển bền vững và cạnh tranh ngày càng sâu rộng.

Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Ngãi Vy Nhất Trường phát biểu khai mạc Đại hội. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Điều đó đặt ra yêu cầu Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Ngãi khóa I phải đổi mới mạnh mẽ từ tư duy tổ chức Hội sang tư duy xây dựng hệ sinh thái doanh nhân.

Với phương châm hành động “Đoàn kết-Tiên phong-Đổi mới-Bứt phá-Phát triển, Đại hội lần thứ I đề ra mục tiêu xây dựng Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Ngãi trở thành tổ chức Hội đoàn kết, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại và có uy tín; là mái nhà chung của đội ngũ doanh nhân trẻ trên toàn tỉnh.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.(Ảnh: HIỂN CỪ)

Phát huy vai trò đại diện, tập hợp, kết nối và hỗ trợ doanh nghiệp hội viên; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên. Xây dựng cộng đồng doanh nhân trẻ có bản lĩnh, khát vọng, đạo đức kinh doanh, năng lực đổi mới sáng tạo và trách nhiệm xã hội.

Phát huy hiệu quả nguồn lực sau sáp nhập, tăng cường liên kết giữa các khu vực, ngành nghề và doanh nghiệp; đưa Hội trở thành cầu nối tin cậy giữa doanh nghiệp với chính quyền, giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, giữa Quảng Ngãi với mạng lưới doanh nhân trong nước và quốc tế.

Các đại biểu tham dự Đại hội. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Để thực hiện hiệu quả mục tiêu trên, Đại hội thảo luận và thống nhất đề ra 10 nhóm chỉ tiêu. Cụ thể, phát triển tổ chức Hội đạt từ 500 hội viên chính thức trở lên vào cuối nhiệm kỳ; 100% hội viên được số hóa thông tin, có hồ sơ hội viên và được quản lý trên hệ thống dữ liệu chung.

Hằng năm tổ chức tối thiểu 4 chương trình kết nối giao thương, xúc tiến thương mại và đầu tư; phấn đấu mỗi năm có ít nhất 1 chương trình đối thoại giữa doanh nghiệp với lãnh đạo tỉnh/các sở, ngành; tổ chức tối thiểu 2 chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức quản trị, chuyển đổi số, công nghệ hoặc pháp lý mỗi năm.

Doanh nhân trẻ Đào Trọng Mười trình bày tham luận tại Đại hội. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Đồng thời, xây dựng và duy trì hệ thống câu lạc bộ chuyên ngành, lựa chọn những mô hình thực sự hiệu quả trên cơ sở kế thừa mạng lưới hiện có; phấn đấu vận động nguồn lực thực hiện các chương trình an sinh xã hội tối thiểu 1 tỷ đồng/năm; hằng năm có chương trình hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo dành cho thanh niên, doanh nhân trẻ.

Xây dựng ít nhất 1 chương trình kết nối nội khối thường xuyên, khuyến khích hội viên ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau trên nguyên tắc chất lượng, cạnh tranh và cùng có lợi và xây dựng Văn phòng Hội hoạt động chuyên nghiệp; thực hiện một hệ thống quản trị - một cơ sở dữ liệu - một đầu mối tài chính thống nhất, bảo đảm công khai, minh bạch.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm phát biểu chỉ đạo Đại hội. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm cho rằng, với Quảng Ngãi, không có lớp doanh nhân dám nghĩ, dám làm thì không có tăng trưởng 2 con số. Vì vậy, tỉnh không coi doanh nghiệp, doanh nhân nhất là doanh nhân trẻ là đối tượng hỗ trợ, mà là lực lượng xây dựng tương lai. Thành công của doanh nghiệp, doanh nhân cũng là thành công của tỉnh.

Đối với nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, người đứng đầu chính quyền tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Ngãi cần xây dựng một Hội đoàn kết, thống nhất, tương trợ nhau để cùng phát triển; doanh nhân trẻ phải đi đầu về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh; phát triển doanh nghiệp gắn với trách nhiệm đối với quê hương.

Quang cảnh Đại hội. (Ảnh: HIỂN CỪ)

“Mỗi doanh nhân trẻ không chỉ đặt câu hỏi doanh nghiệp của mình sẽ phát triển như thế nào, lợi nhuận được bao nhiêu mà còn phải suy nghĩ mình có thể đóng góp gì cho sự phát triển của Quảng Ngãi. Doanh nghiệp lớn lên cùng quê hương và quê hương phát triển cùng doanh nghiệp”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm nhấn mạnh.

Đồng chí tin tưởng, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ mới thực sự là mái nhà chung, một tổ chức đoàn kết của doanh nhân trẻ và là một lực lượng ngày càng quan trọng trong sự phát triển của tỉnh.

Đại hội đã hiệp thương chọn cử Ban Chấp hành Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Ngãi khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 55 ủy viên. Anh Vy Nhất Trường được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031.