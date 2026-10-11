Doanh nhân trẻ Lâm Đồng được vinh danh 'Thanh niên sống đẹp' năm 2026

Anh Nguyễn Hữu Nhơn là một trong 15 cá nhân tiêu biểu toàn quốc được trao Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2026

Lễ trao giải diễn ra chiều 10/10 tại Hà Nội, do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức, hướng tới Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026).

Năm nay, Ban Tổ chức tiếp nhận 129 hồ sơ đề cử từ 30 Hội Liên hiệp Thanh niên cấp tỉnh cùng 6 đơn vị báo chí, Đoàn trực thuộc, qua đó lựa chọn 15 gương mặt tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực. Mỗi cá nhân được trao bằng khen, giấy chứng nhận, biểu trưng giải thưởng và phần thưởng trị giá 10 triệu đồng.

Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2026 ghi nhận những đóng góp của các gương mặt trẻ tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực

Trong số những gương mặt được vinh danh, anh Nguyễn Hữu Nhơn ghi dấu ấn với hành trình khởi nghiệp tại quê hương. Sinh năm 1992, quê xã Trà Tân, anh tốt nghiệp cử nhân Luật nhưng chọn phát triển mô hình nuôi ốc bươu đen. Hoạt động sản xuất tạo việc làm cho hơn 40 thanh niên địa phương, đồng thời liên kết với các hộ dân trong cung ứng con giống và thu mua ốc thương phẩm, góp phần mở rộng cơ hội phát triển kinh tế tại địa phương.

Từ mô hình nuôi ốc bươu đen, anh Nhơn từng bước xây dựng hướng khởi nghiệp gắn với phát triển kinh tế quê hương

Ra đời năm 2017, Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” tôn vinh những người trẻ có hành động nhân văn, tinh thần trách nhiệm, ý chí vươn lên và khát vọng cống hiến. Việc anh Nhơn được trao giải góp phần lan tỏa những cách làm thiết thực của thanh niên Lâm Đồng trong lập thân, lập nghiệp, gắn phát triển kinh tế với tạo sinh kế và đóng góp cho cộng đồng.