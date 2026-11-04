Doanh nhân trẻ hiến kế đưa doanh nghiệp Gia Lai vào chuỗi cung ứng lớn

Kết nối với dự án lớn, hình thành chuỗi cung ứng

Sau sáp nhập, Gia Lai có lợi thế kết nối vùng nguyên liệu nông nghiệp phía Tây với công nghiệp chế biến, hệ thống cảng biển và dịch vụ logistics phía Đông. Cùng với việc thu hút các dự án đầu tư lớn, yêu cầu đặt ra là tạo điều kiện để doanh nghiệp địa phương tham gia trực tiếp vào hoạt động sản xuất, cung ứng hàng hóa và dịch vụ.

Đại diện Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai hiến kế tại diễn đàn “Lắng nghe dân nói” năm 2026.

Đây là nội dung nổi bật trong các hiến kế của doanh nhân trẻ tại diễn đàn “Lắng nghe dân nói” năm 2026, do Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức mới đây.

Theo bà Đinh Gia Nữ Phương Hoài – Ủy viên Ban Chấp hành Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai, trong 9 tháng năm 2026, tỉnh thu hút 224 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 196.588 tỷ đồng. Doanh nghiệp trẻ mong muốn được tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của các dự án này, thay vì chỉ hưởng lợi gián tiếp từ hoạt động đầu tư.

Bà Hoài đề xuất chương trình “Doanh nghiệp Gia Lai tham gia chuỗi cung ứng”, với hoạt động kết nối định kỳ giữa các nhà đầu tư lớn, doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế và doanh nghiệp địa phương. Nhu cầu tìm kiếm nhà cung ứng, tiêu chuẩn kỹ thuật, điều kiện hợp tác cần được công khai để các đơn vị chủ động chuẩn bị năng lực.

Trước mắt, có thể tập trung vào những lĩnh vực như bao bì, cơ khí, vận tải, dịch vụ kỹ thuật, chế biến thực phẩm và cung ứng lao động. Theo bà Hoài, mục tiêu là để doanh nghiệp địa phương có thêm đơn hàng thực tế, tham gia sâu hơn vào hoạt động của các dự án đầu tư trên địa bàn.

Cũng đặt trọng tâm vào liên kết vùng, bà Trần Thị Bé - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh đề xuất chương trình kết nối sản xuất, logistics và tiêu thụ giữa cao nguyên và duyên hải. Theo bà, vùng nguyên liệu nông sản rộng lớn sẽ khó phát huy hết giá trị nếu việc vận chuyển, gom hàng, bảo quản và tìm đầu ra chưa được tổ chức đồng bộ.

Bà Bé kiến nghị khảo sát nhu cầu kho lạnh, vận tải, tập kết hàng hóa và xuất khẩu theo từng ngành hàng; kết nối các cơ sở sản xuất nông sản với doanh nghiệp chế biến, vận tải, logistics và thương mại. Trên cơ sở nhu cầu thực tế, tỉnh có thể nghiên cứu điểm gom hàng, trung chuyển và dịch vụ dùng chung, đồng thời tổ chức kết nối chuyên đề nhằm hình thành hợp đồng, đơn hàng và chuỗi tiêu thụ ổn định.

Bên cạnh tổ chức đầu ra, bà Bé còn hiến kế thí điểm kinh tế tuần hoàn từ phụ phẩm nông nghiệp. Những phụ phẩm trong sản xuất, chế biến cà phê, cây công nghiệp, cây ăn quả và chăn nuôi có thể được nghiên cứu chuyển thành phân bón hữu cơ, nguyên liệu sản xuất hoặc sản phẩm có giá trị gia tăng.

Để triển khai, bà đề xuất lựa chọn doanh nghiệp trẻ, hợp tác xã thử nghiệm công nghệ, kết nối với cơ sở nghiên cứu, chuyên gia và các chương trình khoa học công nghệ. Mô hình chỉ nên nhân rộng khi chứng minh được hiệu quả kinh tế và đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường.

Liên kết bằng công nghệ, nâng chất lượng nhân lực

Bên cạnh mở rộng cơ hội tham gia chuỗi cung ứng, các doanh nhân trẻ đề xuất những giải pháp giúp doanh nghiệp tận dụng tốt hơn nguồn lực tại chỗ, đổi mới quản trị và đáp ứng yêu cầu của các đối tác.

Anh Phạm Hồng Hiệp - Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai, phát biểu tại diễn đàn.

Ông Ngô Thế Long - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh nhận xét, nhiều doanh nghiệp trong tỉnh đang cần nguyên liệu, vận tải, nhân lực hoặc thị trường tiêu thụ, trong khi các đơn vị khác có thể đáp ứng nhưng hai bên thiếu kênh trao đổi thông tin. Sự phân tán ấy khiến nguồn lực tại chỗ chưa được khai thác hiệu quả.

Từ thực tế này, ông Long đề xuất xây dựng nền tảng số kết nối cộng đồng doanh nghiệp Gia Lai. Trên nền tảng, các đơn vị có thể giới thiệu năng lực, sản phẩm, dịch vụ và nhu cầu hợp tác; thông tin được xác thực, phân loại để việc tìm kiếm đối tác thuận tiện và đáng tin cậy hơn. Hội Doanh nhân trẻ sẵn sàng phối hợp xây dựng, thí điểm và duy trì hoạt động.

Ông Long đồng thời kiến nghị chuyển trọng tâm hỗ trợ chuyển đổi số từ tập huấn sang ứng dụng trực tiếp. Thay vì dừng ở phổ biến kiến thức, cần lựa chọn doanh nghiệp thí điểm, khảo sát nhu cầu và hỗ trợ sử dụng phần mềm kế toán, quản lý kho, đơn hàng, truy xuất nguồn gốc, bán hàng trực tuyến.

Hiệu quả của chương trình, theo ông, phải được đo bằng chi phí vận hành giảm được, năng suất lao động, thời gian xử lý đơn hàng và doanh thu từ kênh số, không chỉ bằng số lớp tập huấn hay lượt người tham dự.

Ở khâu nhân lực, ông Lê Duy Lân - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh đề xuất đào tạo theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp. Các dự án công nghiệp, chế biến nông sản, logistics và du lịch làm tăng nhu cầu lao động có kỹ năng, trong khi nhiều đơn vị vẫn mất thời gian và kinh phí đào tạo lại người mới tuyển.

Theo ông Lân, doanh nghiệp cần đăng ký nhu cầu tuyển dụng cụ thể theo vị trí, kỹ năng và số lượng; cơ sở giáo dục nghề nghiệp căn cứ vào đó xây dựng chương trình, tăng thực hành tại doanh nghiệp và kết nối tuyển dụng sau đào tạo. Trước mắt, mô hình nên ưu tiên các lĩnh vực chế biến nông sản, vận hành máy móc, du lịch, logistics và thương mại điện tử.

Ông Nguyễn Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Doanh nhân trẻ tỉnh góp thêm một đề xuất về tiếp cận thông tin đầu tư. Doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện khó tìm dữ liệu đầy đủ về địa điểm, diện tích, hạ tầng và chi phí thuê mặt bằng tại các khu, cụm công nghiệp.

Ông Thành kiến nghị xây dựng bản đồ số công khai những thông tin được phép công bố, gồm vị trí, diện tích, tình trạng hạ tầng, ngành nghề thu hút đầu tư, điều kiện tiếp cận và đầu mối hướng dẫn. Việc thí điểm có thể tận dụng dữ liệu và nền tảng hiện có, tránh làm phát sinh thêm thủ tục và chi phí.

Đánh giá về diễn đàn, ông Phạm Hồng Hiệp - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai nhấn mạnh đây không chỉ là dịp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và hiến kế của doanh nghiệp, doanh nhân trẻ, mà còn là không gian đối thoại thẳng thắn với các sở, ngành về cơ chế, chính sách, hướng tới cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Ông Hiệp khẳng định, 100% ý kiến, kiến nghị chính đáng của doanh nghiệp, doanh nhân trẻ sẽ được chuyển đến đúng cơ quan có thẩm quyền, theo dõi và đôn đốc đến khi có kết quả, đồng thời phản hồi đầy đủ đến từng doanh nghiệp, doanh nhân.