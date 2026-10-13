Doanh nhân trẻ Gia Lai kết nối sức mạnh, đón vận hội mới

Khi kinh tế tư nhân được xác định là một động lực quan trọng của nền kinh tế, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày càng giữ vai trò then chốt trong nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh, thế hệ doanh nhân trẻ cũng đứng trước những yêu cầu mới. Thành công không chỉ được đo bằng quy mô doanh nghiệp, mà còn ở khả năng đổi mới, thích ứng và tạo ra giá trị cho cộng đồng.

Tại Gia Lai, anh Vũ Hồng Quân, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai, cùng cộng đồng doanh nhân trẻ đang hướng đến một tư duy phát triển: chủ động nắm bắt cơ hội chính sách, kết nối nguồn lực công nghệ và phát huy sức mạnh cộng đồng để kiến tạo những giá trị bền vững.

Gia Lai sau hợp nhất có không gian phát triển mới kết nối cao nguyên với duyên hải tạo điều kiện phát huy đồng thời các lợi thế về nông nghiệp, công nghiệp, năng lượng, logistics và kinh tế biển.

Từ góc nhìn của doanh nhân trẻ, theo anh Vũ Hồng Quân, phát triển kinh tế tư nhân trong giai đoạn mới không chỉ là mở rộng quy mô doanh nghiệp, mà quan trọng hơn là nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng tham gia sâu vào chuỗi giá trị. Trong đó, chính sách cần đóng vai trò kiến tạo môi trường thuận lợi, khơi thông nguồn lực và tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận vốn, công nghệ, thị trường. Đặc biệt, các cơ chế thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo cần được triển khai theo hướng gắn kết chặt chẽ giữa hoạt động nghiên cứu với nhu cầu thực tiễn, để những thành quả khoa học có thể trở thành sản phẩm, dịch vụ và giá trị kinh tế cụ thể.

Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp cũng cần chủ động đổi mới tư duy quản trị, đầu tư nâng cao năng lực công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực và khả năng thích ứng với thị trường. Theo anh Quân, những cơ hội phát triển sẽ khó chuyển hóa thành kết quả thực chất nếu doanh nghiệp vẫn hoạt động riêng lẻ, thiếu sự liên kết và chia sẻ nguồn lực. Vì vậy, bên cạnh nỗ lực của từng doanh nghiệp, cần phát huy vai trò của các tổ chức Hội trong kết nối hợp tác, hỗ trợ nâng cao năng lực và hình thành những mạng lưới doanh nghiệp cùng phát triển.

Từ yêu cầu đó, vai trò của các tổ chức Hội ngày càng được đặt ra rõ nét hơn. Không chỉ là nơi tập hợp hội viên, Hội Doanh nhân trẻ còn có thể trở thành cầu nối thúc đẩy hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm quản trị, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực và mở rộng thị trường.

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai cũng đang từng bước củng cố tổ chức, mở rộng hoạt động, tăng cường kết nối cộng đồng doanh nghiệp trong không gian phát triển mới.

Trong 7 tháng đầu năm, Hội triển khai 103 hoạt động, đạt 63,3% kế hoạch năm; kết nạp 18 hội viên mới. Cùng với các hoạt động kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp, công tác an sinh xã hội tiếp tục được chú trọng, với tổng giá trị thực hiện gần 1,6 tỷ đồng.

Anh Vũ Hồng Quân, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai, cho rằng, giá trị của tổ chức Hội không chỉ nằm ở số lượng hoạt động. Điều quan trọng hơn là khả năng chuyển những cuộc gặp gỡ thành cơ hội hợp tác, chuyển nhu cầu của doanh nghiệp thành chương trình hỗ trợ và kết nối những nguồn lực vốn đang phân tán.

Với định hướng ấy, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai có thể trở thành cầu nối giữa doanh nghiệp với các viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức tín dụng, nhà đầu tư và doanh nghiệp dẫn dắt. Đặc biệt, liên kết giữa các Hội trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên sẽ mở rộng cơ hội hợp tác trong sản xuất, logistics, công nghệ và phát triển nhà cung ứng.

Theo anh Vũ Hồng Quân, xây dựng một cộng đồng doanh nhân trẻ vững mạnh không chỉ là quy tụ những doanh nghiệp thành công, mà còn hướng tới hình thành môi trường để các doanh nghiệp cùng nâng cao năng lực và phát triển.

Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 không chỉ là dịp tôn vinh những thành quả của đội ngũ doanh nhân, mà còn gợi mở suy ngẫm về trách nhiệm của thế hệ doanh nhân trong hành trình phát triển đất nước. Với Gia Lai, khát vọng ấy được đặt trong một không gian kinh tế rộng mở, nơi những lợi thế truyền thống có thể được nâng tầm bằng công nghệ, những kết quả nghiên cứu có thể tìm thấy thị trường và những doanh nghiệp nhỏ có cơ hội trưởng thành thông qua liên kết.

Trên hành trình đó, anh Vũ Hồng Quân và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai đứng trước cơ hội phát huy vai trò quy tụ, kết nối và thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp cùng kiến tạo những giá trị mới. Bởi dấu ấn sâu sắc nhất của một thế hệ doanh nhân không chỉ nằm ở những cơ nghiệp họ gây dựng, mà còn ở những năng lực mới, những cơ hội mới và những giá trị bền vững họ góp phần để lại cho quê hương, đất nước.