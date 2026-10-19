Doanh nhân trẻ Đà Nẵng thúc đẩy ứng dụng AI trong doanh nghiệp

Doanh nghiệp Đà Nẵng tìm giải pháp ứng dụng AI vào thực tiễn. (Ảnh: Báo Đầu tư)

Ban Truyền thông – Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng phối hợp với FDV Việt Nam tổ chức Diễn đàn công nghệ AI IMPACT 360° với chủ đề “Từ quy trình nội bộ đến truyền thông đa nền tảng”. Sự kiện thu hút hơn 150 doanh nhân, nhà quản lý và chuyên gia tham dự.

Diễn đàn tập trung trao đổi về vai trò của trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động doanh nghiệp, từ quản lý, vận hành đến truyền thông và phát triển kinh doanh. Các nội dung thảo luận hướng đến việc giúp doanh nghiệp tiếp cận những giải pháp công nghệ phù hợp với nhu cầu thực tế, từng bước đưa AI vào quy trình làm việc.

Bà Trần Thị Lê Chi - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng, cho rằng, AI đang trở thành một trong những năng lực cạnh tranh quan trọng của doanh nghiệp. Công nghệ này hỗ trợ tối ưu quy trình, khai thác dữ liệu, nâng cao năng suất lao động, đồng thời mở ra thêm phương thức sáng tạo nội dung và phát triển thương hiệu.

Thông qua các trao đổi tại diễn đàn, doanh nghiệp có thêm góc nhìn về khả năng ứng dụng AI trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, cũng như những hướng tiếp cận nhằm nâng cao hiệu quả công việc. Việc gắn ứng dụng công nghệ với nhu cầu thực tiễn được xác định là một trong những nội dung trọng tâm, thay vì chỉ dừng ở việc tìm hiểu xu hướng.

Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng kỳ vọng diễn đàn góp phần nâng cao nhận thức và năng lực ứng dụng AI trong cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời tăng cường kết nối giữa doanh nhân, chuyên gia và các đơn vị công nghệ.

Hoạt động này cũng hướng đến thúc đẩy đổi mới, hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với quá trình chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn thành phố.